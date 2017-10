Komentář k hospodaření ČR

Státní rozpočet hospodařil v září s měsíčním přebytkem 1,8 miliardy korun, což je mírně lepší výsledek, než ve stejném měsíci loňského roku (v září 2016 činil měsíční přebytek 1,1 miliardy korun).

Toto zlepšení měsíčního salda v porovnání s loňským zářím plyne zejména z vyšších příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a z vyššího inkasa daně z připadané hodnoty.

Na příjmové stránce rozpočtu se projevuje jak zlepšující se situace v české ekonomice, tedy silný hospodářský růst, tak snaha efektivněji vybírat daně.

Saldo za prvních devět měsíců letošního roku pak vykazuje rozpočtový přebytek 17,4 miliardy korun, což je bezmála o 65 miliard korun horší výsledek, než za stejné období roku 2016 (tehdy rozpočtový přebytek přesáhl 82 miliardy korun).

Hlavním tahounem tohoto zhoršení je pokles příjmů z evropských fondů, což je obrázek pro letošní rok typický, v samotném září ale byly letos tyto příjmy mírně vyšší, než ve stejném měsíci loňského roku.

Stejně tak kapitálové výdaje byly v samotném září vyšší než před rokem a ačkoliv jsou kumulativně stále nižší než loni (za prvních devět měsíců letošního roku o více než 10 miliard korun), tak v samotném září se tento kumulativní pokles zmírnil.

Rozpočtová data tak signalizují, že kapitálové výdaje, spolufinancované prostředky z EU, se meziročně oživují.

Loňský rozpočtový přebytek (bezmála 62 miliardy korun) letos zdaleka zopakován nebude, což ale není ani cílem: vláda pro letošek pracuje s předpokladem schodku na úrovni 60 miliard korun, konečný výsledek by ale mohl být příznivější. Rozpočet by letos mohl být vyrovnaný, nicméně závěr roku je tradičně spojen s nárůstem výdajů a se zhoršováním celkového salda a nejinak tomu bude i letos, kdy do hry vstupuje například navyšování platů ve veřejném sektoru. Nicméně, lze konstatovat, že hospodaření státního rozpočtu je letos v zásadě bezproblémové, čemuž napomáhá i silný hospodářský růst a snaha vlády o efektivnější výběr daní.

Zdroj:

Radomír Jáč

hlavní ekonom

Generali Investments CEE