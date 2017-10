Velký krach aerolinek: V cizině zůstalo přes 110 tisíc pasažérů

Páté největší britské aerolinie, společnost Monarch Airlines, v pondělí brzy ráno zkrachovaly. Jejich bankrot se dotkne téměř tři čtvrtě milionu pasažérů. Z toho 110 tisíc cestujících čeká na návrat z dovolené v zahraničí. Britský letecký úřad zajišťuje velkou evakuaci.

Britské turisty, kteří se chystali nebo už byli na dovolené s leteckou společností Monarch Airlines, čekalo velmi nepříjemné probuzení. Okolo páté hodiny našeho času dostali zprávu, že letecká společnost s okamžitou platností ukončila svojí činnost a jejich let je zrušen.

Společnost, která se zaměřovala převážně na přepravu turistů k moři a prodávala letenky společně s pobytem, má v zahraničí přes 110 tisíc klientů. Podle britského ministra dopravy Chrise Graylinga stát připravuje "největší evakuaci v době míru," uvedla BBC.

Společnost i britský Úřad civilního letectví vyzvaly cestující, kteří měli na dovolenou teprve odletět, aby vůbec na letiště nejezdili. I tak na britských letištích, odkud Monarch létal, tedy hlavně v Manchesteru, Leedsu, Birminghamu a na londýnských letištích Luton a Gatwick, panuje chaos. Šokovaným cestujícím dávají pracovníci letiště letáčky s výzvou, aby se pro další informace obrátili na letecký úřad.

Ten je zodpovědný za přepravu cestujících, kteří zůstali v zahraničích. Aerolinky jsou proti podobným případům povinně pojištěny, takže cestujícím britská vláda zajistí bezplatný návrat z dovolené v původním termínu. To se týká pasažérů, kteří se měli do Velké Británie vracet v nejbližších dvou týdnech. Vláda si kvůli tomu najme až 30 letadel.

Cestující Katie Odeová, která měla v pondělí odlétat z letiště v Manchesteru, dostala zprávu o krachu aerolinek, když byla zhruba 10 minut od letiště. "Byla tam velká zácpa. Pracovníci letiště všechny zastavovali a říkali, že jet na letiště nemá smysl. Že tam nejsou žádní zaměstnanci, všichni odešli domů," řekla Odeová pro BBC Radio.

"Jel jsem na letiště Luton, abych letěl do Švédska. Zítra jsem měl obhajovat svůj titul ve vzpírání. Teď jedu domů. Není šance, že bych se dostal do Sundsvallu včas. Tři měsíce tvrdého tréninku šly do háje. Jsem úplně znechucený," uvedl vzpěrač Steve Walker.

O krachu aerolinek se spekulovalo už vloni. Letošní rok byl pro aerolinky skutečně velmi špatný. Od začátku roku prodělaly téměř tři sta milionů liber, tedy v přepočtu okolo 9 miliard! Jednání o zajištění dalšího provozu a o odprodeji části společnosti v neděli zkrachovala.