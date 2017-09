Trump představil základ daňové reformy, jásot se neozývá. Neví se, jestli projde - daně z 35 na 20% a 10% jednorázové zdanění repatriovaných zisků

Ve Spojených státech vydal prezident Trump nový návrh na daňovou reformu. Návrh zatím nebyl schválen a již nyní má mnoho odpůrců. Trampův zákon by měl za následek velký výpadek příjmů státní kasy a to především díky snižování korporátních sazeb z aktuálně 35% na 20%. Dále by se prezident zaměřil na snahu o přesun peněz společností z daňových rájů do Spojených států. To by měl podpořit jednorázovou 10% daní na přesun kapitálu. Jelikož nadnárodní společnosti, se sídlem ve Spojených státech, mají velké množství kapitálu mimo jejich území, z důvodu předchozích daňových úlev, mohlo by to přinést peníze státní kase. Pro srovnání, pokud by zákon prošel, a například společnost Apple by se rozhodla kapitál převést, mohla by na dani zaplatit přes 10 miliard dolarů , jelikož se odhaduje, že v zahraničí drží více jak 200 miliard. Toto není případ pouze jedné firmy ale většiny nadnárodních společností. Jedná se ovšem pouze o jednorázovou záležitost. Dlouhodobě tak tento faktor nemůže nahradit výpadek příjmů při snížení korporátní daně . I přes tento pozitivní stimul pro americké společnosti akciové indexy nevystřelily vzhůru. Důvodem je právě nedůvěra v možnost prosazení takového plánu a případný vznik vysokého deficitu.Šimon Janů