Zelení v německé vládě, horší časy pro německé elektrárny i automobilky?

Pokud v nové německé vládě stanou Zelení, automobilový průmysl a energetiku možná čekají horší časy. Strana vyzývá k zákazu prodeje osobních automobilů se spalovacím motorem už od roku 2030 a k uzavření uhelných elektráren ke stejnému datu, píše agentura Reuters.



Analytici poznamenávají, že hlasy Zelených by nejspíš měly větší dopad na uhelný průmysl než na automobilky. Jako největší německý vývozce a zaměstnavatel více než osmi tisícovek lidí je automobilový sektor příliš důležitý, než aby byly požadavky Zelených na sto procent splněny. Navíc zákaz prodeje vozů s benzinovými a naftovými motory chtějí o celých deset let dřív než Británie a Francie. Podle názoru Hannse Koeniga z poradenské společnosti Aurora Energy Research by proti tvrdým zásahům do sektoru byly nejen FDP a CSU, ale dokonce i část Zelených.



Co se týče elektráren spalujících uhlí, tam je podle něho situace jiná. Analytici z investiční společnosti Jefferies ale mají za to, že termín 2030 pro zrušení elektráren spalujících uhlí je nereálný. Německo by přišlo o 50 procent výroby elektrické energie a i když by polovinu výpadku nahradily elektrárny spalující plyn, musely by být vybudovány kapacity využívající obnovitelné zdroje o výkonu 130 gigawattů. Největší znečišťovatel, hnědouhelné elektrárny, se na produkci sektoru podílejí 23 procenty.





Zatímco akcie podniků automobilového sektoru dnes po počátečním propadu ztráty vyrovnaly, akcie elektrárenské RWE klesly o 4,6 procenta na nejnižší úroveň za šest týdnů.