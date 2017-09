Čtvrteční obchodní seance 21. 9. 2017

Čtvrtek 21. 9. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,19 %), S&P500 (+0,06 %) a NASDAQ (-0,08 %).

Evropa: DAX (+0,06 %), CAC40 (+0,08 %), FTSE 100 (-0,05 %).

Čína: Hang Seng (-0,13 %), Shanghai Comp. (+0,01 %), CSI 300 (+0,10 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,18 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

BOJ: Rozhodnutí o úrokových sazbách (-0,10 %)

BOJ: (08:30) – Tisková konference guvernéra Haruhika Kurody

-------------------------------------------------------------

USA: (14:30) – Týdenní změna počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti

ECB: (15:30) – Mario Draghi (European Systemic Risk Board Conference, Frankfurt)

EUR: (16:00) – Spotřebitelská důvěra

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. +93 mld., min. +91 mld.

-------------------------------------------------------------

Americká centrální banka začne v říjnu snižovat objem svého portfolia dluhopisů, které nakupovala v rámci podpory ekonomiky po finanční krizi a hospodářské recesi. Banka včera v souladu s očekáváním rovněž oznámila, že se rozhodla ponechat svou klíčovou úrokovou sazbu beze změny v rozpětí od 1,00 do 1,25 procenta. Signalizovala však, že stále počítá se zvýšením úroků na prosincovém zasedání.

Fed má nyní ve svém portfoliu dluhopisy americké vlády a cenné papíry kryté hypotékami v hodnotě kolem 4,2 bilionu dolarů. V současnosti postupuje tak, že příjmy ze splacených dluhopisů investuje do nákupu nových cenných papírů. Od října však tyto reinvestice sníží o deset miliard dolarů měsíčně. Postupně pak bude tuto redukci prohlubovat, a to až na 50 miliard dolarů měsíčně. Janet Yellen na tiskové konferenci prohlásila, že nadále považuje nízkou míru inflace v USA pouze za dočasnou.

Americký dolar reagoval růstem, zatímco zámořské akciové indexy reagovaly smíšeně. Bank of Japan dnes ráno ponechala sazby beze změny a očekáván je i doprovodný komentář guvernéra Haruhika Kurody. V odpoledních hodinách se trhy dočkají vystoupení Maria Draghiho na konferenci ve Frankfurtu. Draghiho proslov by mohl trochu zmírnit včerejší ztráty na evropské měně. Dopad včerejšího rozhodnutí americké centrální banky by se však už tradičně měl nést ve stejném sentimentu až do konce týdne. Lze očekávat posílení dolaru a ztráty na zlatě.