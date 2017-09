Většina členů FOMC vidí dolarové sazby ke konci roku výše, dolar si polepšil (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní ekonomický kalendář rozhodně nepatří mezi ty nejzajímavější a těžko z tohoto pohledu očekávat nějaký významnější impuls pro dnešní obchodování. ECB zveřejní svůj měsíční bulletin, hovořit bude prezident ECB, ale ne k měnové politice. Zářijová spotřebitelská důvěra v eurozóně zřejmě klesne k normálnější úrovni. Srpnovou vysokou hodnotu nepovažujeme za udržitelnou. A prázdný je pro dnešek i středoevropský kalendář.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně mírně zpomalí

Důvěra spotřebitelů v eurozóně se v červnu vyšplhala na desetileté maximum a v jeho blízkosti zůstala i v obou prázdninových měsících. Nachází se tak na 1,4 násobku směrodatné odchylky nad svým dlouhodobým průměrem. To pouvažujeme za neudržitelné. Pro září tedy očekáváme snížení indexu na -2,5 bodu ze srpnových -1,5 bodu. To by znamenalo výsledek 1,2 násobku směrodatné odchylky nad dlouhodobým průměrem. Stále by se tak jednalo o velmi dobrý výsledek. Náladu spotřebitelů v eurozóně bude podporovat nadále posilující trh práce a spíše pokračující umírněná inflace. Tato kombinace by měla vést k ochotě evropských domácností mírně snižovat míru úspor.

Dolar vyšel z jednání FOMC posílen

Včerejší obchodní den byl pro americkou měnu úspěšný. Důvodem bylo zveřejnění výsledku dvoudenního jednání amerických centrálních bankéřů. Jestřábí výstup tohoto jednání znamenal, že se kurz USD/EUR posunul z kotací nad hladinou 1,20 pod úroveň 1,19, kde se udržel i v průběhu dnešní asijské seance.

Pokud jde o samotné nastavení klíčových měnověpolitických sazeb v USA, na tom se včera nic nezměnilo. V souladu s očekáváním ale centrální bankéři rozhodli o tom, že s platností od října Fed začne s redukcí své bilance tím, že splatné dluhopisy, které drží, bude reinvestovat stále se snižujícím tempem (od října budou objemy reinvestic nižší o 10 mld. USD). Trhy ale ocenily zejména zlepšení makroekonomických vyhlídek, což podporuje očekávání trhu, že na prosincovém zasedání FOMC se dočkáme dalšího zvýšení dolarových úrokových sazeb. Letošní prognóza růstu HDP byla centrálními bankéři vylepšena na 2,4 % z původních 2,2 %, pro rok 2018 byl ponechán očekávaný růst o 2,1 %. Podmínky na trhu práce se podle členů FOMC nadále zlepšují a ekonomická aktivita pokračuje v mírném růstu. Dotkli se i aktuálních přírodních katastrof - problémy způsobené hurikány by neměly podstatným způsobem ovlivnit vývoj americké ekonomiky ve středně dlouhém období. Většina členů se pak shodla, že považují za přiměřené, aby se základní měnověpolitická sazba na konci roku nacházela o 25 bb výše než činí aktuální.

Regionální ekonomický kalendář zůstává chudý

Ani dnešní den mnoho impulsů lokálního charakteru nepřinese. Bude zveřejněn zápis z posledního jednání polské centrální banky, na kterém se ovšem nic nepřihodilo. Na trzích v regionu tak bude přetrvávat obchodování technického charakteru. Těžko očekávat, že by se dnes kurz koruny dostal z pásma 26,05 až 26,15, kde se drží již více než měsíc.

Na regionálních devizových trzích panovala celkem dobrá nálada

Regionální ekonomický kalendář včera přinesl pouze červencovou statistiku mzdového vývoje v Maďarsku. Meziroční dynamika ve výši 13,1 % zaostala za tržním očekáváním a po červnových, v tomto cyklu rekordních, 14,4 % to znamená celkem znatelné zpomalení meziroční dynamiky. Forint na čísla nijak nereagoval a držel se stabilní kolem 308,50 HUF/EUR. Úterní uvolnění měnových podmínek ze strany maďarské centrální banky vedly k tomu, že forint na rozdíl od dalších regionálních měn včera neposiloval. O 0,2 % si včera polepšil polský zlotý a mírně silnější nakonec skončila i česká měna. Ještě během dopoledního obchodování kurz CZK/EUR atakoval hladinu 26,13, v odpoledních hodinách byl kurz koruny o čtyři haléře níže.