Stovky Čechů zuří kvůli zrušeným letům! Mohou dostat až 15 tisíc

Letecká společnost Ryanair ruší až 50 letů denně. Důvod? Nedostatek pilotů. Dotklo se to o několika letů z Prahy a Brna. Zákazníkům může být pocitem zadostiučinění alespoň to, že mohou žádat o kompenzaci. V některých případech až o 15 tisíc korun.

Nízkonákladová letecká společnost se ocitla v problémech Tisícům lidí zrušila let a ti teď zuří. Nejbližší zrušené spoje se týkají letiště v Brně - 21. a 24. září. Prahy se omezení dotkne 26. září, kdy nepřiletí ani neodletí letadlo ve směru Londýn. Další lety jsou pak zrušeny v říjnu.

Většina lidí má být přepravena jinými lety této společnosti, ale cestující mají také právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. V některých případech mohou žádat i o náhradu škody ve výši 250 (6500 Kč) až 600 eur (15 600 Kč).

"Svým klientům zrušení oznámil v kratší lhůtě než 14 dní před plánovaným odletem, a tak, pokud jim nenabídne náhradní let za srovnatelných podmínek, kterým by je dopravil do cílové destinace nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu, cestující mají u destinace Londýn právo na paušalizovanou náhradu škody ve výši 250 eur," říká Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra ČR. V případě letů na větší vzdálenosti může kompenzace činit 400 nebo 600 eur.

Dopravce je současně povinen zajistit bezplatnou péči, tedy občerstvení a v případě potřeby i ubytování po dobu nezbytně nutnou při čekání na náhradní let. Ten se musí uskutečnit při nejbližší možné příležitosti.

"Lidé mají také právo se rozhodnout, že náhradním spojem nepoletí a odstoupí od smlouvy. V takovém případě dostanou své peníze zpět a dopravce jim neposkytuje žádnou péči," upřesňuje Tichota a dodává, že právo na paušální náhradu škody nemají cestující v případě, že byli o zrušení letu informováni déle než 14 dní před plánovaným odletem.