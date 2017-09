V tuzemáku je podle EU látka způsobující rakovinu, hrozí jeho zákaz

Tuzemák se opět dostává do hledáčku Evropské unie, tentokrát se možná změní jeho složení. Rumové aroma, které se do něj přidává, podle analýzy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin může totiž způsobovat rakovinu. V případě zákazu by pak Česko podle ministra zemědělství zažádalo o výjimku.

Rumové aroma, které se nepoužívá jen k výrobě tuzemáku, může zmizet z trhu, protože podle výzkumu vědců z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) obsahuje rakovinotvornou látku. Výzkum nyní poputuje před Evropskou komisy, která by mohla ingredienci úplně zakázat, upozorňuje portál Hospodářských novin (HN).

Zákaz by ovlivnil složení tuzemáku, likérky by musely změnit výrobu. Tuzemák je přitom velmi oblíbeným pitím. Problémy by se netýkaly jen alkoholu, ale také celé další řady výrobků, které se vyrábí i mimo Českou republiku.

Pokud by Evropská komise skutečně rumové aroma zakázala, Česko bude žádat výjimku, potvrdil HN ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Komise ustupuje v případech, kdy je daný výrobek pro určitou zemi tradiční a těžko nahraditelný.

Bránit se chystá i Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky. "Rumové aroma je v nápojích několikrát ředěné a složka je tam v malém množství, proto hrozící zákaz vnímáme jako velké riziko pro český byznys," řekl HN výkonný ředitel unie Jaroslav Burkart.

Je tomu pět let, kdy Česko zasáhla metanolová kauza, při níž se desítky lidí otrávili metanolem, 47 Čechů zemřelo, další desítky lidí skončily v nemocnici, mnozí z nich oslepli.