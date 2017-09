Souhrn 18.9. - Evropa drží růstový směr a čeká na Fed, měny v klidu, ropa vyčkává, BCPP mírně v minusu, Uni nad 340 Kč

12.h - Evropa dopoledne pokračuje v rallye z...

Pražská burza vstoupila do nového týdne opatrným poklesem při podprůměrné likviditě.Evropské trhy v úvodu nového týdne pokračovaly v umenšení míře v optimistické náladě z druhé poloviny minulého týdne. Situace kolem KLDR je zatím vcelku klidná a čeká se na zítřejší vystoupení prezidenta Trumpa na půdě OSN. Pozornost investoři upírají především k zasedání měnového výboru Fedu, které začne zítra a od něhož se očekává další posun ve směru normalizace měnové politiky hlavní centrální banky světa. Pokud se tak v jakékoli formě stane bude to trh zřejmě vnímat více jako známku dostatečné síly tamní ekonomiky , což by mohlo působit pozitivně.US trhy v úvodu nového týdne dále rostou. Širší S&P 500 se posunuje dále nad hranici 2500 bodů, kam se poprvé v historii dostal v závěru minulého týdne.Eurodolar čeká na realitu rozhodnutí Fedu a pouze osciloval v těsné blízkosti pátečního závěru. Koruna se motá kolem hranice 26,1 za euro Ropa vyčkává na další vývoj svých hlavních fundamentů. Americká WTI se neudržela nad hranicí 50 USD a klesla mírně pod tuto důležitou psychologickou ale i fundamentální hranici. BCPP dnes nejistá. Proti lehce prodejní náladě na většině hlavních titulů se ve finále stavěla pouze stagnace Monety a mírný růst O2 Unipetrolu , který se posunul nad hranici 340 Kč