Držte se - Boeing letí vzhůru!

Autor: Zuzana Janková

- Akcie Boeingu na rekordní hranici

- Představují téměř polovinu zisků DJIA

Zajímavou volbou z hlediska akciových titulů by mohla být společnost Boeing (BA). Za uplynulý měsíc vzrostly aktuální čtvrtletní odhady z 2,55 USD na akcii na 2,59 USD, navíc odhady v běžném roce se zvýšily z 9,86 USD na akcii na 9,97 USD. Uvedené aktualizované odhady napomohly Boeingu získat Zack Rank #2 (koupit), což navíc utvrdilo solidní postavení této společnosti.

Boeing dále plánuje zvýšit výrobu letadel typu 787, což je dobrá zpráva pro letecký průmysl, jelikož k nedávnému propadu a ústupu letadel se širokým tělem se předpokládalo, že společnost sníží, popř. udrží svoji výrobu na konstantní úrovni. Program 787 se v poslední době stal rentabilním a vyšší produkce by nadále podpořila cash flow společnosti a vylepšila vyhlídky na vyšší výnosy akcionářů. Navíc zrychlení výroby 787 by pomohlo vyrovnat plánovaný pokles současné výroby 777, neboť Boeing připravuje montážní linky pro zahájení další generace 777X. Generální ředitel Dennis Muilenburg dále signalizoval, že výroba modelu 737 by mohl dále pokračovat vyšším tempem. Současný plán je nastaven na výrobu 52 měsíčně v příštím roce, posléze 57 měsíčně v roce 2019.

Mezi letošní nejvýkonnější burzovně obchodované fondy lze bezesporu zařadit i ETF v oblasti letectví a obrany. Jako příklady lze uvést iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Tento fond je kapitálově vážený, což znamená, že přikládá vyšší váhu akciím velkým společností včetně Boeingu (BA) či United Technologies (UTX). Letecké a obranné akcie jsou součástí širšího průmyslového odvětví a v uplynulém roce byly významnými hnacími silami výkonnosti tohoto odvětví.

Na významnosti jim zajisté přidává USA, jenž plánuje posílit bojové operace v Afganistanu a pokračující bitva proti ISIS v Iráku a Sýrii. Severokorejský jaderný program klade také větší naléhavost na technologie protiraketové obrany. Za dalším vzestupem ETF v leteckém průmyslu je mimo jiné možné spatřit také ve zvýšení cen letenek a jiných poplatků, zvýšené ziskovosti leteckých společnosti a rostoucí poptávkou po nových leteckých modelech.

Graf: Boeing vs SP500 YTD 2017

Zdroj: Yahoo Finance