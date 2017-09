Prodeje státních dluhopisů v posledním letošním čtvrtletí výrazně vzrostou (Komentář)

Ministerstvo financí oznámilo, že se v říjnu pokusí prodat dluhopisy za 24 miliard korun a pokladniční poukázky v předběžném objemu 10 miliard korun. Tento vývoj je v souladu s naším očekáváním: zatímco ve druhém a třetím čtvrtletí byla aktivita ministerstva na dluhopisovém trhu nízká, ve čtvrtém čtvrtletí bude muset přidat. V listopadu totiž bude splatný starý dluhopis za 70 miliard korun, který bude nutné refinancovat. Ministerstvo tak podle našich odhadů bude muset během posledních tří měsíců roku prodat nové dluhopisy na primárním trhu právě za 70 miliard korun. Pro porovnání, v Q1 17 byly prodeje dluhopisů v aukcích 105 miliard, v Q2 17 jen 22,8 miliardy a v Q3 17 je odhadujeme na 21 miliard korun.

Do hry se také vrací pokladniční poukázky. Jak jsme očekávali, všechny poukázky prodané v uplynulých měsících jsou splatné do konce září. V důsledku tak bude moci ministerstvo vykázat na konci třetího čtvrtletí pokles státního dluhu oproti Q1 a Q2, a to zřejmě na stejnou úroveň, jako byl dluh na konci loňského roku. Státní dluh se totiž monitoruje převážně po kvartálech (či rocích).

Na září sice ministerstvo jednu aukci poukázek chystá, k té dojde ale až poslední pracovní den v měsíci, tedy v pátek 29. září. Prodané poukázky ale budou vydány až první pracovní den v říjnu, a teprve tehdy zvýší zadlužení státu.

Vyšší prodeje dluhopisů spolu s utahováním měnové politiky ČNB a dobrou kondicí české ekonomiky by se měly podle našich odhadů postupně promítnout do růstu výnosů. V příštích měsících státu ještě pomůže solidní poptávka spojená s blížícím se koncem roku (efekt Rezolučního fondu). V roce 2018, kdy očekáváme další růst prodejů dluhopisů, by už výnosy měly dále růst. Ve druhé polovině roku 2018 by měl desetiletý výnos dosáhnout 1,55 %.