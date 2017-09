10.h - BCPP roste pošesté v řadě, táhnou ji banky

Pražská burza otevírá růstem o 0,2 %, a tak si připisuje už šestý růst v řadě, co představuje nejdelší růst za poslední dva měsíce. Index PX roste na 1045 bodů, co představuje nejvyšší úroveň od července 2015. Západoevropské burzy otevírají v červených číslech po zprávách o dalším testu rakety KLDR. Středoevropské burzy otevírají smíšeně, když polský WIG 20 roste o 0,15 %, maďarský BUX přidává 0,1 %, zatímco rakouský ATX odevzdává 0,3 %.



Pražskou burzu táhnou především bankovní tituly, když akcie Erste Bank a Komerční banky rostou o 0,5 %. Akcie Erste Bank v Praze dohánějí včerejší silný závěr ve Vídni, kde zavíraly v přepočtu na 955 Kč. Index evropských bank Stoxx 600 Banks dnes koriguje nedávné zisky a klesá o 0,7 %. Růst do 0,3 % sledujeme u akcií Moneta a Unipetrol.





ČEZ narážejí na technickou rezistenci kolem 430 Kč a nadále se obchodují poblíž nejvyšších úrovní od rozhodného dne pro dividendu. Cena elektřiny v závěru úspěšného týdne odevzdává část zisků, když cena kontraktu s dodávkou v příštím roce klesá o 2 % na 35,8 EUR /MWh.