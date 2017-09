Pravděpodobnost prodeje TV Nova jiným vlastníkům se snižuje, říká analytik Patria Finance

V lokálních mediích se objevila spekulace, že česká divize mediální společnosti CETV, tedy zejména TV Nova, je údajně na prodej. Mezi zájemci se spekuluje například o telekomunikční společnost O2 CR.



Jaká je pravděpodobnost takového kroku?



Takovéto spekulace se šíří již delší dobu a tím, že se CETV nedávno dohodla na prodeji svých aktiv v Chorvatsku a Slovinsku (mělo by to být uzavřeno do konce roku 2017), se podle nás pravděpodobnost této transakce velmi výrazně snižuje. Hlavním motivem prodeje totiž vždy bylo snížení zadlužení, které už ale není tak palčivým problémem, jako tomu bylo v minulosti. Po dokončení prodeje aktiv v Chorvatsku a Slovinsku a konverze všech warrantů dosáhne zadlužení cca 4x ND/OIBDA, tedy stále bude nad sektorovým průměrem, ale již ne tak extrémní jako v ještě v nedávné minulosti (čistý dluh u CETV dosahoval i více než 8x ND/OIBDA).



Kdyby ale nakonec CETV Novu opravdu prodala, jaký by to na ni mělo dopad?



Kdyby CETV prodala českou Novu, tak by CETV získala řádově 1 - 1,2 mld. USD. Po splacení všech dluhů by jí zůstalo 500 - 600 mil. USD v hotovosti (tedy 1,3 - 1,6 USD na akcii na fully dilluted bázi).

Co by s tak velkou hotovostí dělali?

Možností je speciální dividenda, případný zpětný odkup akcií nebo akvizice (v nedávném rozhovoru to zmiňoval i generální ředitel CETV). Další otázka je, proč by ale prodávali fungující společnosti v Chorvatsku, Slovinsku a ČR a kupovali něco jiného? Další věcí je, co případně koupit. Na trhu totiž aktuálně není příliš aktiv na prodej za rozumné ceny. I teritorální expanze je poměrně problematická. Na Ukrajině se už CETV extrémně spálila, Maďarsko je vzhledem k mediálnímu zákonu de facto mimo. Určité šance jsou například v Polsku, kde by teoreticky mohla být na prodej jednička trhu - TVN , kterou v roce 2015 koupil americký Scripps a moc se jim nedaří. Tato možnost je ale podle nás zase pro CETV dost na hraně finačních možností. Určité možnosti jsou na severu Evropy, ale to už by příliš nezapadalo do konceptu CETV, která se zaměřuje na střední a východní Evropu.