Amerika stále nepřijímá uprchlíky. Trumpův zákaz podpořil soud

Americký nejvyšší soud zakázal rozhodnutí federálního odvolacího soudu, podle kterého by země do mohl do konce října přijít až 24 000 dalších uprchlíků.

Nejvyšší soud umožnil americké vládě pokračovat v přísné uprchlické politice. Americký prezident Donald Trump podepsal 6. března protiimigrační dekret, který na 90 dní zakazuje vstup do USA občanům šesti muslimských zemí - Íránu, Jemenu, Súdánu, Sýrie, Libye a Somálska.

Na 120 dní znepřístupnil vstup do země lidem, kteří by mohli být uznáni jako uprchlíci. Nařízení zdůvodnil jako prevenci před teroristickými útoky. Soudy mají 10. října projednat, jestli byl tento krok legální. Není však jisté, o čem budou rozhodovat.

Zákaz na 90 dní totiž vyprší koncem září a zákaz na 120 dní vyprší o měsíc později. Americké soudy minulý týden rozhodly, že zákaz se nevztahuje na prarodiče lidí žijících v USA, jejich tety, strýce, bratrance a sestřenice.