Pravděpodobnost letošního růstu sazeb BoE stoupla na 1/3 oproti 1/5

Pravděpodobnost růstu britských sazeb ještě v tomto roce se po dnešní zprávě o vývoji tamní srpnové inflace zvýšila z 1/5 na 1/3. Měnové trhy nyní počítají s tím, že do poloviny roku 2018 dojde minimálně k jednomu růstu a to o 0,25%.Šance, že by k růstu sazeb došlo již tento týden jsou jen velmi malé a pohybují se na úrovni 7%. Britská libra po silných inflačních datech, jež navíc překonala očekávání trhu posílila na roční maximum.Od rozhodnutí voličů o brexitu libra ztratila kolem 11%.