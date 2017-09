Ceny ropy omezuje limitovaná poptávka a nízká hladina ziskovosti US břidlic

Podle Helimy Croft, která je hlavním komoditním stratégem banky RBC, je ropa v poslední době negativně ovlivňována především limitovanou poptávkou a relativně nízkou "cenou zlomu" pro US břidlicové producenty.První zmíněný faktor je opakem situace před vypuknutím břidlicového boomu, kdy se na trhu hovořilo o limitních kapacitách produkce. Nyní se zdá, že hlavním problémem je limitní respektive chybějící poptávka, jež by mohla táhnout ceny vzhůru. Produkční kapacity převyšují možnosti reálné poptávky, což vytváří trvale limitní prostředí pracující proti případnému růstu cen.Druhý faktor spočívá v tom, že cena, na které budou US břidlice již ziskové se pohybuje někde na úrovni 50 USD . Ceny nad touto úrovní by způsobily skokový růst břidlicové produkce, jež bude bránit výraznějšímu posílení. Relativně nízký "bod zlomu" působí problémy mnoha tradičním světovým producentům, kteří by ceny potřebovali spíše nad 60 USD Z tohoto pohledu se podle Croftové zdá, že klíčovou roli pro vývoj cen ropy v příštím roce sehraje opět OPEC spolu se svými spojenci z řad nečlenů a případné další prodloužení jejich produkčních limitů.