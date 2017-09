8. září: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie zakončily páteční obchodování většinou v mírné ztrátě. Investoři vyčkávali, jaké škody napáchá hurikán Irma, který se blíží k Floridě, a vyhodnocují finanční dopady řádění hurikánu Harvey. Ekonomové odhadují, že se hurikány projeví na výkonu ekonomiky ve třetím čtvrtletí.

Index Dow v pátek nakonec posílil o 0,06 % na 21 797,79 bodu, S&P 500 klesl o 0,15 % na 2 461,43 bodu a Nasdaq Composite odepsal 0,59 % na 6 360,19 bodu. Dařilo se finančnímu sektoru a akciím průmyslových firem, ztrácely naopak energetika, odvětví základních materiálů a technologie. Index volatility VIX stoupl o 4,94 % na 12,12 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA o jeden bazický bod na 2,05 %.

Bitcoin a ethereum v pátek odepisovaly přes deset procent. Čínští regulátoři zvažují uzavření všech burz, kde se obchoduje s bitcoinem a dalšími kryptoměnami. Přitom právě čínský trh je pro digitální měny jeden z největších na světě.

Hurikán Irma by Floridu měl zasáhnout již v sobotu. Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA) varovala, že by části Floridy mohly být bez elektrického proudu řádově dny, možná i déle. V obavách o velké výdaje v souvislosti se škodami v týdnu ztrácely akcie amerických pojišťoven, v pátek je ale investoři začali více nakupovat, což vedlo k odrazu finančního sektoru do plusu.

Za celý zkrácený obchodní týden index Dow odepsal 0,86 %, S&P 500 klesl o 0,61 % a Nasdaq Composite spadl o 1,17 %.

Cena zlata se v pátek vyšplhala na nové roční maximum. Investoři nákupem zlata reagují na pokles očekávání, že americká centrální banka ještě v letošním roce přikročí k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Poptávku po zlatě podporují rovněž obavy z negativních hospodářských dopadů hurikánů Irma a Harvey.

Cena zlata během obchodování vystoupila až na 1 357,54 dolaru za trojskou unci. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od loňského srpna. Podle analytiků ze společnosti ScotiaMocatta by se mohla vyšplhat až na loňské maximum 1 375 USD, napsala agentura Reuters.

Americký dolar se vůči koši předních měn propadl na nejslabší úroveň od začátku roku 2015. K jeho poklesu také přispělo očekávání, že Fed nebude spěchat s dalším zvyšováním úroků. Slabší dolar snižuje cenu zlata z pohledu držitelů ostatních měn, což podporuje poptávku po tomto kovu. Nízké úrokové sazby navíc posilují atraktivitu zlata ve srovnání s investicemi s úrokovým výnosem, jako jsou například dluhopisy.

K poptávce po zlatě v poslední době přispívá rovněž napětí kolem Severní Koreje a jejího raketového a jaderného programu. Zlato je považováno za bezpečnou investici v období v nejistoty.

Na světový trh s ropou v pátek dopadly obavy z hurikánu Irma a ceny se po týdenním růstu vydaly dolů. Ropu Brent ale částečně podpořila zpráva, že Saúdská Arábie v říjnu sníží dodávky ropy o 350 tisíc barelů denně.

Irma je už druhým velkým hurikánem, který ohrožuje Spojené státy v posledních dvou týdnech. Její předchůdce Harvey "zavřel" čtvrtinu amerických rafinérií. Přerušení činnosti rafinérií znamená snížení poptávky, a výsledkem je tudíž pokles ceny. Kvůli hurikánu Harvey byly uzavřeny také těžební kapacity, produkce ropy v USA se proto snížila o osm procent na 8,8 milionu barelů denně, uvedl americký Úřad pro energetické informace (EIA).

Na zásobování ropou má dopad také uzavření přístavů na pobřeží Mexického zálivu. Jak uvedla banka ANZ, tak slabý import USA nezažily od 90. let minulého století. Podle analytiků potrvá týdny, než bude americký ropný průmysl vyrábět na plnou kapacitu.