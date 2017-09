Kdy preferovat americké a kdy globální akcie

Během posledních patnácti let se zisky amerických obchodovaných společností i zisky na globálních trzích zvedly z 33 dolarů na akcii na 108 dolarů na akcii. Jejich cesta ale byla značně odlišná a z toho je evidentní, jakou výhodu přináší mezinárodní diverzifikace, píše Jeffrey Kleintop z Charles Schwab.

Konkrétní vývoj ukazuje následující graf, z něhož je zřejmé, že globální zisky jsou citlivější na cyklus, ekonomický růst a vývoj inflace:









Řada faktorů ovlivňuje jak ziskovost firem obchodovaných v USA, tak ziskovost firem na globálních trzích. Jak ale bylo zmíněno, u těch druhých je zřejmá větší cykličnost. To se projevilo v letech 2002–2008, kdy došlo k dramatickému růstu zisků na akcii na těchto trzích, a to až na 160 dolarů . Pak ovšem přišla finanční krize, která poslala zisky dolů až na 60 dolarů . Následující oživení ale přineslo další prudký růst, tentokrát na 140 dolarů . V USA byl vývoj podobný, ovšem fluktuace byly ve srovnání s globálními trhy asi poloviční.Na ziskovost forem na globálních trzích také působí více faktorů. V roce 2010 byla zisková rally přerušena recesí v Japonsku, v roce 2011 se projevil vliv dluhové krize v Evropě a v letech 2012 a 2013 evropská recese. V roce 2015 byl zase znát dopad recese v Kanadě, kterou vyvolal pokles cen ropy . Americká ekonomika během tohoto období sice nedosahovala růstu, který by odpovídal jejímu potenciálu, ale její oživení bylo vyrovnanější. To se projevilo i na větší stabilitě růstu zisků.Ukazuje se také, že zisky mezinárodní firem jsou citlivější na inflaci . Cenový růst se projevuje jak v nákladech, tak v tržbách firem, ale v různých regionech je míra těchto vlivů různá. Obecně pak platí, že na mezinárodních trzích se zisky pohybují stejným směrem jako inflace . Hlavním důvodem je vysoká váha finančního sektoru na mezinárodních trzích. V USA mají ale největší podíl na kapitalizaci trhu technologie, které jsou na inflaci méně citlivé než banky a další finanční instituce.Jaký vývoj můžeme na základě uvedeného očekávat? V letošním roce probíhá synchronizované globální oživení, růstu je dosahováno u všech 20 největších ekonomik. To se může projevit na prudkém zvýšení ziskovosti firem obchodovaných na globálních trzích. Pokud by se ale rozdíly v ekonomické aktivitě ve světě opět prohloubily, globální zisky na to zareagují citlivěji než zisky firem z amerického trhu. Ekonomové většinou očekávají, že synchronizovaný růst bude pokračovat i v roce 2018. Některé země by ale do recese spadnout mohly. Týká se to například Velké Británie, na kterou mohou dopadat negativní důsledky brexitu Jestliže letos dojde ke zvýšení inflace , zareagují citlivěji globální zisky, ale podobně tomu bude v negativním smyslu v případě, že se do globální ekonomiky vrátí deflační tlaky. V této souvislosti je důležité si povšimnout, že rozdílná monetární politika nemá na vývoj ziskovosti v USA a na celosvětové úrovni tak velký vliv jako zmíněné váhy sektorů. To, že se ziskovosti v USA a na globálních trzích v delším období potkávají, naznačuje, že pro dlouhodobé investory není důvod, proč by měli favorizovat první či druhý trh. Je ovšem zřejmé, že cesty, kterými se jejich ziskovost ubírala, se mohou v danou chvíli lišit, a to je pádný argument pro diverzifikaci.