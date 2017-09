Vídeň oznámila chystané změny v CECE indexu platné od 18.9.

Ve středu večer vídeňská burza oznámila pololetní změny v CECE indexu. Nové složení indexu bude platné od pondělí 18. zář, reálně rebalancování proběhne v pátek 15. září. Z domácí burzy se změny týkají dvou titulů. Do CECE indexu se po odmlce vrátí akcie CME, které by podle předběžných odhadů měly mít váhu v indexu asi 0,3 %. Snahy o ovládnutí společnosti Pegas vedou k snížení hodnoceného free floatu a celková váha Pegasu by měla klesnout skoro o třetinu (na 0,27 % z 0,42 %). Celková váha českých akcií lehce klesne, naopak se zvedne váha polských a maďarských akcií.