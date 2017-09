Globální ekonomika je na tom teď naprosto skvěle, tvrdí nová data

Nová analýza Fulcrum ukazuje, že si globální ekonomika udržuje nejrychlejší tempo růstu od počátku cyklického oživení, které začalo v roce 2010. Tempo jejího růstu se také pohybuje vysoko nad trendem a to samé platí o vyspělých i rozvíjejících se zemích. Oživení je navíc synchronizováno v míře, která nebyla zaznamenána od poslední finanční krize. Klíčovou otázkou nyní je, zda lze tento vývoj udržet či zda dojde k rychlému obratu dolů podobně, jako se to v pokrizových letech stalo již několikrát, píše na svém blogu ekonom Gavyn Davies.



Záležet bude zejména na tom, zda odezní vlivy, které dříve brzdily globální poptávku. Podle některých modelů se zdá, že by k tomu skutečně dojít mohlo. Mezi největší hrozby patří nadměrné riziko na některých finančních trzích a explozivní růst dluhů v Číně. Současné oživení je nejvýraznější ve vyspělých ekonomikách, z nichž v podstatě žádná nevykazuje známky útlumu. Jako celek rostou nyní podle našich modelů o 2,8 %, což je téměř celý procentní bod nad trendem.



Ekonomové se začínají shodovat, že ekonomická aktivita v eurozóně a Japonsku je mnohem silnější, než se dříve odhadovalo, a podle našich modelů nyní evropský růst dosahuje 2,8 % a japonský 1,3 %, viz následující grafy:





Zdroj: FT, Fulcrum AM



Určitou hádanku představuje vývoj ve Spojených státech. Naše modely totiž v letošním roce soustavně ukazují na prudší oživení, než jaké je poté oznámeno v oficiálních číslech. Zatímco podle nich se zdá, že se dosavadní růst pohybuje kolem 2,2 %, podle nás nyní dosahuje 3 – 3,5 % a nachází se tedy znatelně nad trendem. Určitou roli může hrát sezónnost dat. Vysvětlení ale může spočívat zejména v prudkém a zavádějícím růstu důvěry, ke kterému došlo po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Tragédie, kterou přinesl hurikán Harvey, se na jednu stranu projeví menší aktivitou v energetice, ale to bude vyváženo záchrannými pracemi a výdaji na obnovu. Čistý dopad na produkt by tak měl být malý. Vývoj produktu v USA implikovaný našimi modely popisuje následující obrázek:

Zdroj: FT, Fulcrum AM

Čína podle našich odhadů roste o něco více než 6,7% tempem, o kterém hovoří konsenzus. Došlo sice k růstu sazeb, který by měl brzdit finanční spekulace. Ale fiskální politika je i nadále uvolněná a exportnímu sektoru znatelně pomohlo letošní oslabení měnového kurzu i síla globální ekonomiky. V listopadu může v Číně dojít k významným politickým změnám, nicméně konkrétní dopad na ekonomiku bude možná jasnější až po kongresu naplánovaném na březen 2018. MMF čeká, že vláda bude i nadále klást na první místo tempo růstu a oddlužení se primárním cílem nestane.







Zdroj: FT, Fulcrum AM