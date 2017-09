Francie navrhuje ukončení těžby ropy do roku 2040 a ukončit prodej aut na benzin a naftu

Podle agenturních zpráv Francie navrhuje v příštím roce ukončení poskytování nových licencí na těžbu ropy na francouzském území s cílem zcela ji ukončit do roku 2040. Nová legislativa je součástí širšího plánu nového francouzského prezidenta Macrona v rámci boje s klimatickými změnami.Francie v roce 2015 těžila na svém území včetně držav cca 6 miliónů barelů, které by pokryly pouhé 1% její spotřeby. Ropné podnikání v zemi generuje ročně tržby kolem 300 mil. EUR a zaměstnává cca 5000 lidí.Macronův plán také do roku 2040 počítá s ukončením prodeje vozidel s motory na benzín a naftu a dále také s progresivním zdaněním fosilních paliv, uzavřením uhelných dolů do roku 2022 a většími investicemi ro OZE.