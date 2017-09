Výnosy amerických dluhopisů a dolar šly viditelně níže

Nejenom strach z nukleárního konfliktu se Severní Koreou, ale především jednoznačně holubičí rétorika z Fedu poslaly včera výnosy amerických dluhopisů a dolar viditelně níže. S trhem zamávaly především výroky členky rady guvernérů Fedu Brainardové, která uvedla, že by byla opatrná s dalším zvyšováním sazeb, dokud si nebude Fed jistý, že inflace je na cestě k (2%) cíli. Kromě toho dodala, že se jí ceny aktiv nezdají přepálené, což posunuje lehký otazník nad “plánovaným” zahájením kvantitativního utahování na konci tohoto měsíce. V tomto ohledu mohou být zajímavá dnešní data ohledně podnikatelské nálady ve službách (ISM), vystoupení dalšího klíčové člena Fedu Dudleyho (v 16:00) a zveřejnění Béžové knihy Fedu.



Z hlavních trhů bude určitě upřena pozornost na Bank of Canada, která by mohla zvýšit hlavní úrokovou sazbu z 0,75 % na 1,00 % (trh s tím počítá ze 43 %). Pokud by BoC něco takového provedla, pohne se úroky všude na světě (směrem vzhůru) a zřejmě by pomohla i americkému dolaru (v paritě s eurem).





Z regionálních trhů si pozornost určitě zaslouží zasedání polské centrální banky. Ačkoliv se žádná změna sazeb nečeká, tak NBP může vyslat lehce jestřábí signál s ohledem na silný růst domácí poptávky.