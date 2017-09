12.h - KLDR zase zlobí, část investorů zase prodává, euro posíluje a vyhlíží zasedání ECB, ropa vyčkává, BCPP v plusu

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne vstupují do 36. týdne roku lehce negativně. KLDR dále zlobí a někteří investoři se přesouvají do bezpečnějších vod případně si uvolňuje zdroje hotovosti, které by číhaly na vhodné okamžiky k nákupu, které geopolitická situace a z ní pramenící poklesy v poslední době generují. Euro v první polovině dne posiluje proti dolaru . Důležité bude zasedání ECB naplánované do druhé poloviny týdne. Koruna euru těsně nad hranicí 26. Ropa dnes zatím jen vyčkává na další vývoj nejdůležitějších hybných motivů. BCPP překonala ranní slabost a míří lehce do plusu. Tahouny jsou především akcie KB a ČEZ . Likvidita je dnes ale velmi opravdu velmi slabá.