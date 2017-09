Evropa třetí den roste, Vivendi +5 %

Západoevropské akciové indexy si v závěru týdne připisují zisky, aktuálně přidávají přibližně půl procenta, a posilují tak třetím dnem v řadě. Pozornost investorů je dnes namířena zejména na makrodata, konkrétně pak kromě indexů PMI v Evropě na čísla z trhu práce ve Spojených státech. Ta budou důležitá i pro eurodolar, který se momentálně pohybuje na úrovni 1,1900 EUR/USD.



Jeden z nejlepších výsledků z indexu Stoxx 600 si připisuje společnost Vivendi. Její akcie zpevňují o 4,6 % poté, co firma reportovala své tržby za předchozí čtvrtletí nad odhady analytiků. Dařilo se zejména divizi Universal Music, která tak vykompenzovala horší výkon u Canal Plus. Výrobce nákladních automobilů Volvo posiluje o 7 % v návaznosti na oznámení, že si firma stanovila nový cíl pro marži, a to na úrovni 10 %.





Ze sektorů míří vzhůru zejména komoditní tituly, což je reakce na rostoucí cenu jednotlivých kovů. O více než procento tak posiluje ArcelorMittal , Antofagasta nebo Glencore a Anglo American.Celoevropský Euro Stoxx 50 roste o 0,6 %, britský FTSE 100 o 0,2 %, francouzský CAC 40 o 0,7 % a německý DAX o 0,5 %.