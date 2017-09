Rozbřesk: Trh práce táhne českou ekonomiku k silným výkonům…a ČNB k vyšším sazbám

Okurková sezóna jako by dolehla i na evropské statistiky. Ty včera kromě zajímavých čísel o vyšší inflaci a nízké nezaměstnanosti přišly se šokující zprávou, že během léta se v EU rodí zhruba čtvrtina dětí. Toto revoluční zjištění, že jedno ze čtyř ročních období zodpovídá za čtvrtinu novorozenců, si vysloužilo i speciální kouzelnou grafiku - http://bit.ly/2eJvLeQ - doporučuji ke zhlédnutí, dozvíte se například, že nejméně novorozenců se v létě rodí na Maltě (24 %).



Čísla o nezaměstnanosti sice nebyla opatřena žádnou atraktivní grafikou, ale co do významu porodnost jednoznačně překonala. Z čísel je patrné, že Česko opět exceluje na vrcholu žebříčku. Při pohledu na trh práce se zdá, že žijeme v krásných časech. Ještě nikdy nebyla nezaměstnanost tak nízko jako dnes. Na úrovni 2,9 % zůstává nejníže z celé Evropské unie a výrazně níže než na minimech před pádem Lehman Brothers (na rozdíl od registrované nezaměstnanosti). Oproti období před pádem Lehman Brothers ovšem v Česku žije skoro o tři sta tisíc lidí více. Současně máme téměř rekordní i úrovně ekonomické aktivity - podíl lidí, kteří se dají počítat mezi pracovní sílu - buď práci mají, nebo ji aktivně hledají.



A právě super silný trh práce je důvodem rychlého růstu české ekonomiky, což dnes potvrdil český statistický úřad. Pomalu se přehřívající trh práce na jedné straně roztáčí domácí spotřebu, na druhé straně táhne vpřed investice podniků, které se musí vyrovnávat s nedostatkem pracovníků…, takové prostředí bude přirozeně tlačit ČNB k dalšímu utahování měnové politiky.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruně se nechce do výraznějších zisků a proplula zpět nad 26,10 EUR/CZK. Pokud dnes ČSÚ ráno potvrdí silný růst HDP ve druhém kvartále, bude důležité sledovat, jak okomentuje čísla ČNB. Pokud je označí za výraznější pro-inflační riziko, nelze vyloučit růst sazeb již na zářijovém zasedání.



Koruně to však vzhledem k vysoké překoupenosti nemusí nijak zvlášť pomoci. Naopak bude zajímavé sledovat, jak se na ní podepíší vysoké objemy splatných pokladničních poukázek, které jsou na programu v září. Dnes maturují (zhruba čtyřměsíční) pokladniční poukázky za více než 17 miliard korun.



EURUSD + zahraniční FX

Evropská měna včera nabrala až půl procentní ztrátu na páru s dolarem. Své ztráty odpoledne ale korigovala a v podvečer se euro vrátilo na hodnoty v okolí 1,1878 EUR/USD.



Oslabila i libra. Na páru s eurem v podvečer odepisovala asi 0,3 procenta na 0,9219 EUR/GBP a o trochu víc klesala i oproti dolaru.



Dnes se pozornost soustředí zejména na srpnová data z amerického trhu práce. Očekáváme sice vyšší číslo než trh, nicméně část překvapivého efektu patrně již odsál vyšší odhad počtu nových pracovních míst od ADP. Dopad na dolar (pokud vyšší číslo opravdu vyjde) tak asi již bude omezený.



V regionu přitáhnou pozornost indexy podnikatelských nálad za září.



Ropa

Ropa Brent včera smazala předchozí ztráty a měsíční kontrakt se dostal opět nad 52 USD/barel. Cena americké ropy se sice také zvýšila, ale pod dojmem hurikánu Harvey stále zůstává hluboko pod 50 USD/barel.



Patrnější než na Brent je dopad hurikánu na evropské ceny dieselu, neboť část exportů pohonných hmot z USA směřuje do Evropy (letos v průměru celkově asi 350 tis. barelů denně). Cena evropského LTO tak od poloviny srpna vzrostla asi o 6 %, přičemž i zde se pohyb odehrává zejména na krátkém konci forwardové křivky. I tak se ale (dolarová) cena listopadového kontraktu na diesel drží relativně vysoko, nejvýše od května 2017.



Akcie

Poslední srpnový den byl v zámoří ve znamení růstu akciových trhů. Index Dow Jones Industrial Average rostl o 0,3 % na hodnotu 21.951 bodů. Standard and Poors 500 si držel po celou dobu seance lepší výkonnost. Barometr rostl o 0,6 % a končil na 2471 bodech. Nejlepší výkonnost zaznamenal technologický sektor. Nasdaq Composite se závěrem na 6428 bodech přiblížil historickým maximům (+0,9 %).