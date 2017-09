Ranní glosa: Trh práce táhne českou ekonomiku k silným výkonům

Okurková sezóna jako by dolehla i na evropské statistiky. Ty včera kromě zajímavých čísel o vyšší inflaci a nízké nezaměstnanosti přišly se šokující zprávou, že během léta se v EU rodí zhruba čtvrtina dětí. Toto revoluční zjištění, že jedno ze čtyř ročních období zodpovídá za čtvrtinu novorozenců, si vysloužilo i speciální kouzelnou grafiku - http://bit.ly/2eJvLeQ - doporučuji ke zhlédnutí, dozvíte se například, že nejméně novorozenců se v létě rodí na Maltě (24 %).



Čísla o nezaměstnanosti sice nebyla opatřena žádnou atraktivní grafikou, ale co do významu porodnost jednoznačně překonala. Z čísel je patrné, že Česko opět exceluje na vrcholu žebříčku. Při pohledu na trh práce se zdá, že žijeme v krásných časech. Ještě nikdy nebyla nezaměstnanost tak nízko jako dnes. Na úrovni 2,9 % zůstává nejníže z celé Evropské unie a výrazně níže než na minimech před pádem Lehman Brothers (na rozdíl od registrované nezaměstnanosti). Oproti období před pádem Lehman Brothers ovšem v Česku žije skoro o tři sta tisíc lidí více. Současně máme téměř rekordní i úrovně ekonomické aktivity - podíl lidí, kteří se dají počítat mezi pracovní sílu - buď práci mají, nebo ji aktivně hledají.





A právě super silný trh práce je důvodem rychlého růstu české ekonomiky , který by měl dnes potvrdit český statistický úřad. Pomalu se přehřívající trh práce na jedné straně roztáčí domácí spotřebu, na druhé straně táhne vpřed investice podniků, které se musí vyrovnávat s nedostatkem pracovníků…, takové prostředí bude přirozeně tlačit ČNB k dalšímu utahování měnové politiky.