Prezident Francie Macron stojí před první velkou zkouškou

Zatuhlý francouzský trh práce, na kterém si vylámaly zuby zástupy tamních politiků. Změny v zákoníku práce chce nejnověji prosadit vláda pod vedením nového prezidenta Emmanuela Macrona. Firmám by chtěla poskytnout větší pružnost ve snaze přizpůsobit pracovní dobu a finanční odměnu zaměstnanců aktuálním podmínkám na pracovním trhu. Reformu dnes premiér Édouard Philippe označil za "ambiciózní, vyváženou a spravedlivou". Největší francouzské odbory ale hovoří o "zklamání" a další odborový svaz už vyzval k protestům.



Reforma zákoníku práce je první velkou zákonodárnou iniciativou Macrona od jarního nástupu do funkce. Také je první velkou zkouškou jeho plánů na reformu druhé největší ekonomiky eurozóny, poznamenala agentura Reuters.





O reformu rigidního zákoníku práce se pravicové i levicové francouzské vlády snaží desítky let. Ambiciózní plány ale většinou ztroskotaly na odporu silných odborových svazů. Premiér Philippe dnes na tiskové konferenci uvedl, že cílem reformy je mimo jiné dohnat "ztracené roky" v boji proti nezaměstnanosti Podle návrhu reformy, ze kterého citoval Reuters, by mělo být do budoucna možné přizpůsobit pracovní dobu i finanční odměnu pracovníků podmínkám na trhu práce , a to na základě zjednodušených pravidel vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.Vláda premiér Philippea chce rovněž omezit výši odškodnění, které získá zaměstnanec v případě, že soud uzná jeho výpověď za nespravedlivou. Odškodné by mělo dosáhnout maximálně výše tří platů, pokud strávil zaměstnanec ve firmě dva roky. S rostoucím počtem odpracovaných let ve firmě by se mělo odškodné odpovídajícím způsobem zvyšovat.Francouzská vláda o návrhu reformy s odbory jednala několik týdnů, než předložila konečnou podobu textu. Pouze druhý největší odborový svaz CGT oznámil, že bude proti návrhu protestovat. Demonstrace je naplánována na 12. září. Největší odborová centrála CFDT uvedla, že nebude proti reformě protestovat v ulicích, označila ji ale za zmařenou šanci na zlepšení pracovních vztahů."CFDT je zklamaná," řekl novinářům předseda konfederace Laurent Berger. "Dostat lidi do ulic není ale jedinou možností, které odbory mají," dodal.

Zdroje: ČTK