Ranní glosa: Zápisky z letní dovolené, aneb koláž obrazů z přehřáté ekonomiky

Návrat z letní dovolené může být prospěšný nejen proto, že si v práci člověk odpočine od dětí, ale také proto, že se může s kolegy podělit o své zážitky z cest. Ty v případě analytika zkoumajícího ekonomiku mohou být i trochu jiné, než když si je namodeloval u pracovního stolu v kanceláři. Mikroekonomická zkušenost z reálného světa během letní dovolené v ČR přitom mohla poskytnout hned několik indicií, že se nám ta naše malá ekonomika pěkně zahřívá.



První indicie o přehřátí ekonomiky se dostaví hned poté, co se vydáte prakticky jakýmkoliv směrem autem. Na každé jen trochu větší komunikaci se pohybuje až nezvyklé množství kamiónů. To svědčí nejen o tom, že snaha domácích elit udělat z Čechů skrze investiční pobídky a podhodnocenou korunu národ skladníků slavila úspěch, ale také, že konjunktura v Evropě a u nás sílí a zboží se přepravuje všemi směry.





Další mikroekonomickou známkou, že sýpky jsou plné a přišla doba hojnosti, jsou pak plné hotely, penziony a restaurace. Neplatí to samozřejmě paušálně, ale “zážitek” z turisticky atraktivnějších míst v ČR je takový, že lidé nemají hluboko do kapsy a turistický průmysl jen kvete. Nedílnou součástí tohoto dojmu je pak to, že provozovatelé českých rekreačních a restauračních zařízení již našli to, čemu makroekonomové po anglicku říkají “pricing power”, aneb že se nestydí zvedat ceny svých služeb.A konečně, nedílnou součástí přehřáté ekonomiky jsou nejen zvyšující se ceny služeb a také třeba formující se bubliny na trzích aktiv. Perličkou z letní dovolené na toto téma byl nechtěný poslech několika minutové seriózní reportáže na hlavní české veřejnoprávní rozhlasové stanici o tom, jak běžní lidé v ČR mohou “investovat” do bitcoinů Možná, že jsou vaše (mikro) dojmy z letní dovolené v českých zemích jiné, ale dovolím si pochybovat o tom, že byste dospěli k zásadně jinému (makroekonomickému) úsudku. Neboli že v naší ekonomice je slabá poptávka, ceny stagnují, a tudíž je žádoucí, aby úrokové sazby byly co nejdéle blízko nuly a koruna byla pokud možno co nejslabší.