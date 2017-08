Plánujete exotiku po vlastní ose? Nejvyšší čas začít s přípravami

Řecko, Chorvatsko, Egypt, Itálie a jednou za pár let za odměnu Mácháč – aneb běžná dovolenková pětiletka vašich rodičů. Vy ale chcete víc než jen výlety na povel a pláž obsypanou dalšími Čechy, takže sáhnete spíš po dovolené po vlastní ose a na vlastní pěst. Právě teď je nejvyšší čas pustit se do příprav plánování podzimní nebo zimní exotické dovolené. Budete sice muset řešit víc, než kdo půjde ráno zabrat lehátka u bazénu, ale bude to stát za to.

Výběr lokace, vyřízení víz, noci probdělé nad koupí letenek, plánování noclehů a všemožných přejezdů a přeletů, stavy ne nepodobné Sophiině volbě při balení batohu, zajištění očkování a pojištění na cesty . Z toho sice relax a pohoda nedýchá, ale na těch pár šedivých vlasů spojených s cestování na vlastní pěst si zatím ještě nikdo nestěžoval. Vše bude totiž během pár dní zapomenuto a zůstanou jen celoživotní zážitky z autentické dovolené.

Bez asistence cestovní kanceláře sice možná ušetříte až polovinu nákladů, ovšem na jakékoliv komplikace budete sami. Zmeškaný let, zranění, nevolnost po návštěvě pouličního stánku, ztráta dokladů. Proto ani jako zkušení cestovatelé nepodceňujte své zdraví a bezpečnost. Nepleťte si svobodné cestování s bezhlavým cestováním.

Takže si postupně před odletem odškrtejte následující:

Destinace: informujte se, ať už u přátel, na fórech pro cestovatele nebo v průvodcích, s jakými komplikacemi můžete počítat. Špatné počasí, nebezpečné čtvrti nebo nespolehlivá doprava.Vždy mějte uložen kontakt na český konzulát. Politickou stabilitu dané země si pak ověřte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a důsledně dbejte jeho doporučení.

Zdraví: ano, očkování (tetanus, hepatitida A a břišní tyfus). Vždy se poraďte s lékařem a nespoléhejte na rady kamarádů, kteří to pro jednou dali bez něj “jakože úplně v pohodě”. Obzvlášť při cestě do destinací, kde jednou z přísad tamní vynikající kuchyně bývá i tristní hygiena.

Finance: tady – pro změnu – také myslete na nejhorší. Pokud přijdete o hotovost, mějte v záloze platební kartu. Pokud přijdete i o kartu, mějte předem domluvenou finanční rezervu, kterou vám nějaká dobrá duše z domova pošle. A pokud přijdete i o ni…pak zvažte, jestli dovolená po Evropě s CK XY pro vás nakonec nebude vhodnější.

Pojištění: velkým omylem méně zkušených cestovatelů bývá, že cestovní pojistka pomůže jen při úrazu. Fotíte a máte foťák za desítky tisíc? Pojistěte si jej. Budete v zahraničí řídit vůz? Pojistěte se na případnou škodu, kterou v neznámém provozu způsobíte. Potřebujte bezpodmínečně stihnout let domů? Pojistěte se pro případ jeho odložení, zmeškání či zrušení.

Dnes lze pojištění na cesty ušít doslova na míru každému cestovateli, každému itineráři i zálibě. Šikovné jsou v tomto ohledu zejména on-line srovnávače , tak po nákupu letenek zabrouzdejte i na ně.