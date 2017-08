Pokuty za rychlou jízdu přijdou až domů

V posledních měsících čeští řidiči evidují nárůst zaslaných pokut především ze zemí, v nichž platí automatická odpovědnost majitele vozidla. Pokud někdo spáchá přestupek, který policie zaznamená, jde v Itálii, Rakousku, Francii a Nizozemí automaticky na vrub vlastníka. Možnosti obrany jsou v tomto případě prakticky nulové. V jiných zemích, například Německu, je odpovědný pouze řidič.

Česko se od loňského roku zapojilo do systému Eucaris, který umožňuje přeshraniční výměnu informací o přestupcích řidičů. Tento krok je hlavní příčinou zvýšeného počtu pokut, které přijdou českým řidičům domů. Obvykle čtyřstránkový dopis psaný v češtině obsahuje jako důkaz fotku a SPZ vozidla. Díky tomu je identifikace řidiče a vozu prakticky stoprocentní. "Mezi nejčastější přestupky v zahraničí patří překročení rychlosti, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda nesprávným pruhem na dálnici, nezapnutý pás nebo třeba telefonování za jízdy," uvádí expert na financování Lukáš Cankař.

Strach z pokut je velký, přesto přípravu podceňujeme

Podle průzkumu Volkswagen Financial Services má zhruba dvě pětiny řidičů strach z vysokých pokut. Mezi nedílnou součást přípravy na cesty by mělo patřit studium dopravních předpisů cílové destinace, stejně tak i zemí, přes které řidičí budou projíždět. To však neprovádí každý osmý český řidič, namátkově si informace o dopravních předpisech studuje každý čtvrtý český řidič. „Někteří řidiči mohou být odlišnými pravidly pro řízení vozidla v zahraničí zaskočeni. Rozdíly nejsou jen v maximální povolené rychlosti, ale také například v povinné výbavě vozu,“ upozorňuje Cankař.