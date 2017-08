Kofola si vezme úvěr čtyři miliardy korun na svůj další růst

Nápojářská společnost Kofola si vezme na svůj budoucí rozvoj více než čtyřmiliardový úvěr. Schválila ho dnes valná hromada společnosti. Dala také zelenou výkupu akcií svou dceřinou společností Radenska.

Za předem danou cenu může od nynějších akcionářů v dalších pěti letech vykoupit maximálně pět procent akcií. Ty pak budou použity na manažerský opční program. ČTK to dnes řekla mluvčí Kofoly Jaroslava Musilová. Proti oběma záměrům vystupují zástupci minoritního akcionáře, společnosti Karlovarské minerální vody.

"Úvěr bude použit na financování skupiny. Poslouží jako případné zdroje pro další rozvoj," řekla mluvčí. Firma peníze použije například na refinancování současných úvěrů, financování společnosti UGO či financování fúzí a dalších akvizic. Schválením úvěru se nezvýší zadluženost společnosti. Provozní úvěry jsou s bankou sjednány se splatností pět let, investiční pak na sedm let.



Valná hromada dnes také schválila výkup akcií od současných akcionářů. Ten provede slovinská dceřiná společnost Kofoly Radenska. "Radenska dala veřejnou nabídku, že nakoupí akcie Kofoly do výše pěti procent. Akcionáři se nyní mohou hlásit," uvedla mluvčí. Maximálně ale může takto společnost nakoupit pět procent z celkového množství akcií. Může tak jít až o více než milion kusů kmenových akcií na jméno, jedné v hodnotě 440 korun. Takto získané akcie budou podle Musilové v budoucnu v rámci opčního programu získávat manažeři společnosti.



Proti výkupu se postavili zástupci Karlovarských minerálních vod. Podle nich takový postup zásadně deformuje trh s akciemi Kofoly. Firma navíc navrhovala přijetí výrazně nižšího úvěru, a to 2,8 miliardy korun. Schválený úvěr 4,2 miliardy považuje za ohrožení finanční stability společnosti. O těchto připomínkách se dnes nehlasovalo.



Slovinská Radenska se členem skupiny stala předloni. Kromě minerálních vod Radenska vyrábí například i ovocné nápoje Ora a Oaza. Od loňského roku také třeba distribuuje nápoje Pepsi, Mirinda nebo 7Up na chorvatském trhu.



Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Má sedm výrobních závodů na pěti trzích střední a východní Evropy (v Česku, Polsku, na Slovensku, ve Slovinsku a Chorvatsku). K výrobkům Kofoly vedle stejnojmenného nápoje patří ovocné nápoje a sirupy Jupí, dětské nápoje Jupík, energetické nápoje Semtex, nápoje značky Vinea, Chito, Top Topic nebo Citro Cola.



Loni firma dosáhla tržeb sedm miliard korun, což bylo o 190 milionů méně než v roce 2015. Provozní zisk jí klesl meziročně o 48 milionů na 541 milionů korun. V letošním prvním pololetí skupině Kofola klesly tržby meziročně o 3,8 procenta na 3,37 miliardy korun. Klesl jí i povozní zisk (EBIT), a to o 69,2 procenta na 79,2 milionu korun.



Firma nedávno dokončila změnu vlastnické struktury, 68 procent nyní patří společnosti AETOS (založené letos), za níž stojí rodina Samarasů spolu s René Musilou a Tomášem Jendřejkem, kteří jsou v Kofole od jejího počátku. Rodinu Samarasů navenek zastupuje Janis Samaras (45), předseda představenstva Kofoly.