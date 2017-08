Fitch: Vývoj kolem dluhového stropu může ohrozit rating USA

Ratingová agentura Fitch Ratings přezkoumá své hodnocení úvěrové spolehlivosti Spojených států v případě, že Bílý dům a Kongres nedosáhnou včas dohody o zvýšení dluhového stropu. Agentura ve své zprávě upozornila, že takový vývoj by mohl mít na úvěrový rating USA negativní dopady. Podle další ratingové agentury Moody's Investors Service je ale málo pravděpodobné, že by se limit pro zadlužení nepodařilo včas zvýšit.



Pokud by americká vláda nezískala od Kongresu souhlas k prodeji dalších dluhopisů, mohly by jí už koncem září nebo začátkem října dojít finance. Hrozilo by tak, že Spojené státy nebudou schopny splácet včas své závazky, což by mohlo mít negativní dopady na světové finanční trhy.



Dluhový strop americké vlády v současnosti činí 19,9 bilionu dolarů (zhruba 440 bilionů Kč) a Kongres se navzdory výzvám ze strany ministra financí Stevena Mnuchina zatím nedokázal dohodnout na jeho zvýšení.





"Vývoj kolem dluhového stropu by mohl mít nakonec dopady na rating, protože neschopnost strop zvýšit by mohla ohrozit možnosti ministerstva financí spravovat dluh a plnit další závazky," uvedla agentura Fitch. Dodala, že pokud by vláda byla v důsledku nezvýšení dluhového stropu nucena upřednostňovat splácení dluhů před dalšími závazky, nemuselo by to být slučitelné se špičkovým ratingem AAA, kterým nyní Fitch úvěrovou spolehlivost USA hodnotí.Agentura Moody's uvedla, že zpoždění plateb nesouvisejících s dluhem, tedy například mezd federálních zaměstnanců či financování sociálních programů, by pro ni nebylo důvodem ke zhoršení ratingu ze stupně AAA. Dodala však, že pokud by se vláda ocitla v prodlení při splácení dluhů, mělo by to pro rating USA negativní důsledky.Kdyby se vláda v případě nezvýšení dluhového stropu rozhodla upřednostnit splácení dluhu před ostatními závazky, mohlo by to vést k omezení činnosti státních institucí. Takzvaný shutdown, kdy federální vláda zůstala kvůli politickému patu bez financí, nastal v USA naposledy v roce 2013. Tehdy trval asi dva týdny."Zastavení některých vládních činností by znamenalo újmu pro ekonomiku," upozornila agentura Moody's. Pravděpodobnost, že dluhový strop nebude včas zvýšen, je však podle ní malá.