Kapitálové investice soukromého kapitálu byly v regionu rekordní

Kapitálové investice soukromého kapitálu do společností v regionu střední a východní Evropy dosáhly loni 1,6 miliardy eur (41,74 miliardy Kč), což je nejvyšší hodnota od roku 2009. Investiční kapitál se nejvíce zaměřil na Polsko, Česko, Litvu, Rumunsko a Maďarsko. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila asociace Invest Europe.



Nejvíce investic směřovalo do odvětví spotřebitelského zboží a služeb, které přilákalo 23 procent z jejich celkového objemu. Informační a komunikační technologie (ICT) následovaly s 22 procenty. „Private equity aktivity ve střední a východní Evropě byly v loňském roce silné ve všech klíčových oblastech, v investicích, prodejích a fundraisingu, což je důkazem živého trhu budícího silný zájem manažerů fondů i investorů do fondů," uvedl předseda Invest Europe pro střední a východní Evropu Robert Manz. V ČR investice soukromého kapitálu zaznamenaly v roce 2016 nárůst, když celkový objem dosáhl 93 milionů eur (2,42 miliardy Kč), které byly investovány do 15 společností.





Například americká firma TA Associates investovala do pražské společnosti WAG poskytující platební řešení pro dopravní společnosti a čínská investiční společnost CEE Equity Partners získala od Mid Europa Partners firmu Energy 21, společnost zaměřenou na alternativní zdroje energie. Rok 2016 znamenal silný rok pro venture, tedy rizikový a rozvojový kapitál. Credo Ventures byl nejaktivnějším venture kapitálovým investorem, když uzavřel v ČR tři obchody. Následoval brněnský fond Y Soft Ventures.Aktivita prodeje firem se v roce 2016 výrazně zvýšila. Společnost Genesis Capital prodala tři firmy (Swell, působící v aplikovaném výzkumu a vývoji pro automobilový průmysl , AZ Klima , zaměřenou na vzduchotechniku a technické zařízení budov a dodavatele sanitárního zařízení Roltechnik). Polský MCI zcela vystoupil z české online cestovní kanceláře Invia. Poskytovatel růstového kapitálu 3TS prodal svou investici v poskytovateli kabelové televize a internetu NejTV. Credo Ventures ukončil svou investici ve společnosti Represent, což je startup zastoupený v Los Angeles a v Praze.Zdaleka nejvýznamnější transakcí s účastí soukromého kapitálu na českém trhu byl nákup společnosti AVG Technologies od společnosti Avast Software za 1,3 miliardy dolarů (28,75 miliardy Kč ). V případě obou firem jde o světové špičky v bezpečnostním softwaru. Jako součást transakce prodala americká společnost TA Associates svůj dosavadní podíl v AVG.Všechny tři nejaktivnější společnosti soukromého kapitálu v ČR, ARX Equity Partners, Genesis Capital a Credo Ventures, získaly loni 190 milionů eur (4,95 miliardy Kč ), přičemž zaznamenaly zájem jak od soukromých, tak institucionálních investorů, a poprvé také od místních institucí včetně pojišťoven, soukromých rodinných fondů a bank.Nově získané zdroje spolu s prosperující českou ekonomikou dávají naději na velmi úspěšný rok 2017, který již zaznamenal jeden mimořádný obchod. Fond Mid Europa Partners prodal Alpha Medical, předního poskytovatele laboratorních testů v ČR a na Slovensku, společnosti Unilabs. Tento prodej představuje největší transakci soukromého kapitálu ve zdravotnictví ve střední Evropě od roku 2008.