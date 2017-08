Jak dokáže dopamin udělat z dobrého obchodníka gamblera?

Není tak divu, že se při studování obchodníků na Wall Street ukázalo, že neúspěšnější jsou ti, co mají hladinu dopaminu středně vysokou. Malá hladina dopaminu znamenala nízkou motivaci k tvrdé a soustředěné práci, příliš vysoká naopak vedla k přílišnému riskování připomínajícímu často chování gamblera.

Každý úspěšný obchodník potřebuje různé povahové vlastnosti. Mezi ně patří disciplína, systematičnost a samozřejmě i psychická odolnost. Do jaké míry jsou ale tyto vlastnosti dány geneticky? Naše obchodování ovlivňují různé faktory. Zásadním způsobem pak naše chování a rozhodování ovlivňují naše hormony či tzv. neurotransmitery (chemické látky pomocí, kterých komunikují naše neurony).

Důležitou roli v tomto ohledu hraje i neurotransmiter dopamin. Ten je zodpovědný především za motivaci, která nás vede k činnostem za, které očekáváme odměnu. Pakliže po něčem toužíme, tak za motivaci ke krokům, které nás mají dovést k cíli, je zodpovědný právě dopamin. Současně se jedná o efektivní nástroj, kterým nás má mozek donutit k určitým (většinou evolučně významným) činnostem. Dopamin se tak vyplavuje v různých situacích během dne.

Ne vždy má ovšem tento neurotransmiter pouze pozitivní vliv. Např. všechny silně návykové drogy jsou spojeny s extrémním vyplavováním dopaminu, kterému závislý jen těžko může odolat. Podobné je to např. i s gamblingem. Pokud gambler touží po výhře, dochází k vyplavování dopaminu. Jeho hladina je pak často s každou další hrou vyšší a vyšší až se hráč dostane do fáze, kdy je jeho množství na tak vysoké úrovni, že se tato touha již nedá ovládat. Navíc se ukazuje, že hladina dopaminu je mnohem vyšší v situacích, kdy výsledek hry není jistý (nejvyšší je v situaci, kdy šance jsou zhruba 50:50), než v situacích, kdy má člověk odměnu garantovanou.

Není tak divu, že se při studování obchodníků na Wall Street ukázalo, že neúspěšnější jsou ti, co mají hladinu dopaminu středně vysokou. Malá hladina dopaminu znamenala nízkou motivaci k tvrdé a soustředěné práci, příliš vysoká naopak vedla k přílišnému riskování připomínajícímu často chování gamblera. Nutno říci, že na finančních trzích rozhodně převládají spíše ti hráči, co mají hladinu dopaminu od přírody vysokou. Mnoho těchto obchodníků je např. typických tím, že si již dopředu plánují, co s vydělanými penězi udělají. Navážou se tak emocionálně na svůj cíl a dopamin je pak motivuje, aby udělali vše pro to, aby na svůj cíl dosáhli, včetně nadměrného riskování. Tento cíl může spočívat v tom, že obchodník chce mít lepší obchodní výsledky než kolega, chce luxusní dovolenou či lepší bydlení. Prakticky se tak může jednat o cokoli, co je natolik lákavé, že způsobuje nadměrné vyplavování dopaminu. Tento přístup, kdy člověk chce za každou cenu dosahovat až příliš dobrých výsledků, aby si mohl něco koupit či si zvýšit ego, z něj ale spíš udělá nesmyslně riskujícího gamblera, než dobrého obchodníka.