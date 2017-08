Summary: Salesforce.com - skvělá čísla v klíčových metrikách nenalezla odezvu na trhu

Fiat Chrysler se pomalu stává mediálním tématem týdne. A to kvůli možným akvizičním plánům různých společností, které krouží kolem jeho divizí. Skvělý růst hlavních finančních metrik dnes oznámila společnost salesforce.com, jenže reakce trhu na tyto zprávy je spíše negativní. Nesplněná očekávání a zaostávání za konkurencí (Home Depot) prodejce domácího vybavení Lowe’s Companies investory nepotěšila.

USA

Fiat Chrysler (DIP)



Zdá se, že tento týden bude celý věnován Fiatu a možným akvizicím s ním spojeným. Po dementovaném odprodeji SUV značek čínskému výrobci Great Wall se dnes zpustila šeptanda o možné divestici evropských prémiových značek Maserati a Alfa Romeo. O Fiat je známé, že jeho jednotlivé divize jsou samostatně v součtu cennější než celá společnost dohromady (50 mld. EUR proti 25 mld. EUR). Zmiňované značky mají odhadovanou hodnotu 7 mld. EUR a mluví se také o možném prodeji výroby automobilových dílů (dalších 5 mld. EUR). Zaměření Fiat by se tím dále přesunulo k masové výrobě aut s nižší marží. Jak jsme již psali, CEO Marchionne je zastáncem konsolidace automobilového průmyslu, jelikož vidí obrovský potenciál v úsporách na výzkum a vývoj a výrobu.



Akcionáři tyto zprávy ocenili s nadšením a akcie vykopli vzhůru o téměř 6 % na 14,2 USD. Tuto hodnotu měli naposled před odprodejem divize Ferrari. Roční návratnost akcií Fiat teď dosahuje již 109 % (pro srovnání General Motors +12 % a Ford -13 %).



salesforce.com



Souhrn: Skvělý růst hlavních finančních metrik přišel v kombinaci s mírným překonáním tržních predikcí. Pozastavujeme se nad položkou fakturace, která dosahuje vysokých meziročních růstů a také již značného objemu, což by mohlo značit problémy se splatností pohledávek. Veledůležitá metrika výnosy příštích období však dopadla velice uspokojivě. Reakce na trhu je spíše negativní.



Nejdůležitější hráč na poli cloudových služeb završil fiskální kvartál 2Q18 s tržbami ve výši 2,56 mld. USD (+26 % yoy) a tedy mírně nad konsensem trhu. Tento masivní nárůst byl však zjevně vykoupen masivní marketingovou kampaní, jelikož náklady tohoto oddělení narostly meziročně také o 25 % na 1,2 mld. USD. Navzdory tomu se podařilo provozní marži rozšířit o 195 bps yoy na 14,9 %. Výsledný čistý zisk na akcii se usadil na 0,33 US (+38 % yoy), což je o 4,5 % nad predikcemi.



Očekávání s přehledem předstihly také položky naznačující vývoj společnosti do budoucna. Objem fakturací (billings) vyrostl meziročně o 26 % yoy na 2,3 mld. USD, přičemž trh předpokládal jen 17% navýšení. Tady bychom ale rádi zvedli varovný prst. Zjednodušeně řečeno, 2,3 mld. USD hotovosti by mělo v budoucnu připlout na účty společnosti, což je více, než dokázal salesforce.com vygenerovat z provozních aktivit v celém fiskálním roce 2017. Prudký růst této položky a její objem by mohl naznačovat problémy se splatností pohledávek nebo zbytečně laxní pravidla splácení zákaznických úvěrů, proto ji budeme do budoucna pozorně sledovat. Náladu nám ale zlepšují výnosy příštích období (prozatím nezúčtované tržby), jež posílily také o 26 % yoy na 4,8 mld. USD (konsensus +23 % yoy).



V souvislosti s překvapivě dobrými výsledky došlo k jemnému navýšení výhledu pro tento fiskální rok (tržby i čistý zisk).

Investoři však úplně uchváceni nejsou a akcie posouvají vzhůru jen 0,5 %.



Lowe’s Companies (DIP)



Prodejce domácího vybavení zaknihoval za poslední kvartál tržby ve výši 19,5 mld. USD, což představuje mírný 7% meziroční růst v souladu s predikcemi trhu. Níže ve výsledovce to ale již bylo horší. Hrubá marže se utáhla o 20 bps yoy na 34,2 % a čistý zisk na akcii sice vyskočil meziročně o 15 % na 1,57 USD, nicméně konsensu by odpovídala hodnota 1,62 USD. Uspokojivě dopadly konec konců jen tržby z prodejen otevřených déle než jeden rok (+4,5 % yoy při očekávaných +4,4 %), avšak ty se pro změnu nechytaly na hlavního konkurenta Home Depot (více ZDE). Negativně hodnotíme také růst zásob, jenž se svým 7,6% meziročním tempem překonal růst tržeb.



Management přistoupil již potřetí v řadě ke snížení očekávaného čistého zisku na akcii za fiskální rok 2018. Současný výhled jej směřuje mezi 4,2 – 4,3 USD (doteď 4,3 USD), přičemž trh doufal v 4,28 USD.

Nesplněná očekávání a zaostávání za konkurencí (Home Depot) sráží akcie dolů o 5,5 %. Nepomohly jim ani nižší než očekávané červencové prodeje nových domů v USA (571 tis. proti 610 tis.).