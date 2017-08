Převrat v automobilovém průmyslu? Hyundai chystá elektro auto s dojezdem 500 km

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor Co. to označila za zprávu, která změní automobilový průmysl. Zpravodajské agentury pak doplnily, že plán firmy uvést po roce 2021 elektromobil s dojezdem na jedno nabití 500 km znamená, že automobilka mění zásadní svou orientaci, když přesouvá pozornost na elektrické vozy do centra své produktové strategie.

Automobilka Hyundai se netají tím, že chce uživatelskými parametry svých elektro aut překonat konkurenty, na čele s Tesla Motors. Hyundai se na cestu k přelomovému plánu, jak si všímá agentura Reuters, vydal podobnou cestou jako Toyota Motor Corp. Firma totiž nejdříve podporovala rozvoj technologie palivových článků jako reálné budoucnosti ekologických vozidel, ale rychle zjistila, že budoucností jsou elektrická auta. Svou roli sehrálo i uvedení modelů společnosti Tesla na trh, ale hlavně – silná podpora vozů poháněných bateriemi v Číně.



Hyundai Motor Co. plánuje, že v roce 2021 začne prodávat elektrický sedan pod značkou Genesis, který bude patřit do nejvyšší spotřebitelské třídy. Auto má mít dojezd 500 km (310 mil) na jedno nabití. Už v polovině roku hodlá firma ale uvést elektrickou verzi svého malého sportovního vozu Kona (SUV) s dojezdem 390 km. „Posilujeme naši strategii zaměřenou na ekologickou automobilovou dopravu a zaměřujeme se proto na elektromobily," citovala agentura Reuters Leeho Kwang-guka, prezidenta Hyundai Motor Co. Světová automobilová „pětka“, do které kromě Hyundai Motor Co, patří také Kia Motors Corp uvedla, že kromě silné orientace na ekologicky šetrné vozy, hodlá zařadit do svého nabídkového menu tři tzv. „ plug-in“ modely do roku 2020.





Hyundai potvrdil zprávu agentury Reuters, že vyvíjí svou první specializovanou platformu pro elektrická vozidla, která umožní společnosti vyrábět více modelů s delšími dojezdy. V loňském roce firma uvedla na trh první čistý elektrický vůz IONIQ. Slibné perspektivy podle automobilky nabídne také trh s elektrickými autobusy. Zajímavou statistikou totiž je, že více než 98 % světových počtů elektrických autobusů (173 000) jezdí pouze na čínských silnicích. Výhledy jsou ale lepší – nyní zhruba 18 různých evropských měst se chystá elektrizovat svou veřejnou dopravu před rokem 2025. Zatím poslední kapkou v elektrizaci vozového parku bylo oznámení Metropolitního dopravního podniku v Los Angeles, že chystá investici na elektromobily okolo 138 milionů dolarů . Cílem je vytvořit veřejnou flotilu vozidel bez emisí do roku 2030.