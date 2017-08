Přinese posun v byznysu Nvidi zisky? Firma věří v krypto měny

Čipaři Nvidii se daří díky dodávkám čipů do segmentu krypto měn držet solidní výsledkové statistiky. Přesto se ale čtvrtletní tržby Nvidia Corp. především kvůli číslům za datová centra a automobilový průmysl nepotkala s odhady analytiků a kvůli tomu zatáhly akcie společnosti do ztrát. Za posledních 12 měsíců sice akcie téměř ztrojnásobily svou tržní hodnotu, ale nejlepší výsledky mají podle některých ohlasů analytiků zřejmě za sebou. Za uplynulý rok akcie Nvidia katapultovaly cenu o 181 procent výš, což byl nejlepší výkon v akciovém benchmark indexu S&P 500.



Naplnila čísla odhady? Jak se to vezme

Loni produkční hvězda Nvidie letos ztrácí lesk. Řeč je o čipech určených pro datová centra. Problém totiž je, že i když celý segment meziročně vzrostl o 175 %, mezičtvrtletní růst dosáhl jen dvou procent na 416 milionů dolarů. Číslo sice překonalo očekávání analytiků na úrovni 401 milionů dolarů, ale podle agentur nedosáhlo na očekávání amerického Wall Streetu. Proč? Podle Stacyho Rasgona, analytika Bernstein Research totiž tajná očekávání počítala s tím, že tržby v oblasti datových center dosáhnou až 430 milionů dolarů.

Původní byznys Nvidia Corp. - výroba čipů do grafických karet, určených hlavně pro zábavní počítačový herní průmysl, se v posledních letech rozšiřuje o zaměření na nejnovější technologie, cloud computing, umělou inteligenci a auto diagnostiku. Firma za 2. čtvrtletí vykázala zisk na akcii ve výši 92 centů a v tržbách 2,23 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 56 %. Očekávání počítala se ziskem na akcii ve výši 70 centů a tržbami 1,96 miliardy dolarů.



Tržby z datových center společnosti Nvidia, které generují zákazníci jako Amazon.com (Amazon Web Services) či Microsoft Corp's Azure cloud business, se meziročně za 2. čtvrtletí více než zdvojnásobily na 416 milionů dolarů. Očekávání ale počítalo s tržbami 423,3 milionů dolarů. Tržby z čipů, které Nvidia dodává do automobilového průmyslu, vzrostly o 19,3 procenta na 142 milionů dolarů. Ale znovu – očekávání počítalo s tržbami 146,2 milionu dolarů. Číslo za byznys s datovými centry je stále podle analytiků poměrně malé a je ovlivňován stále malým počtem zákazníků, kteří mohou výrazně měnit své preference ze čtvrtletí na čtvrtletí. Nicméně – je to z dlouhodobého hlediska velká příležitost, přestože krátkodobě se byznys ukazuje jako „nevypočitatelný“.



Budoucnost vidí Nvidia v čipech pro krypto měny

Nvidia si slibovala rostoucí zájem o své čipy ze segmentu „těžby krypto měn“. Bitcoin a Ethereum vyvolaly vlnu využití kryptoměn pomocí high-end herních grafických karet. Čistý zisk z tohoto segmentu se ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobil na 583 milionů dolarů, neboli 92 centů na akcii.



A co Nividii čeká? Ve třetím čtvrtletí čeká výnosy ve výši 2,35 miliardy dolarů, plus nebo mínus 2 %. Analytici odhadují číslo na 2,13 miliardy dolarů. Společnost přitom dál sází na využití čipů v segmentu kryptoměn. „Krypto trh je velmi důležitý segment, který bude pravděpodobně nadále růst," řekl k tomu Jen-Hsun Huang, generální ředitel Nvidia. O tom, že v tomto segmentu nebude Nvidia sama, svědčí i zájem konkurenční společnosti AMD o produkci speciálních čipů pro segment digitálních měn.