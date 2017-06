Praha neudržela zisky, Akcie Monety testují cenu 80 korun za kus

Dnešní den byl v Praze dnem zpráv o nákupu akcií členy managementů firem, jejichž akcie jsou na pražském parketu kotované. Pražská burza neudržela slibné celodenní zisky a index PX uzavřel slabší o 0,11 procenta na 1 000,15 bodu. Nejvíce ziskovou akcií byly dnes cenné papíry Philip Morris CR, které přidaly 1,14 % na 14 200 Kč za akcii a naproti tomu index PX nejvíce stahovaly dolů akcie Stock Spirits. Ty odepsaly 2,30 % na 53,10 Kč za akcii. Obchodní objemy v Praze ale stále vykazují podprůměrná čísla. Tentokrát se v Praze zobchodovalo před závěrečnou aukcí akcií za 0,436 mld. Kč. Průměrný objem obchodů za poslední rok je 0,662 mld. Kč.

Členové managementů firem, jejichž akcie jsou obchodovány na pražské burze tento týden pilně nakupovali. Z údajů České národní banky vyplývá, že Daniel Buryš, finanční ředitel Kofola Československo, nakoupil během tohoto týdne akcie firmy v souhrnném objemu 1657 kusů. Nákupy proběhly ve čtyřech transakcích při průměrné ceně 442,29 korun za akcii. Akcie Kofoly na pražské burze přidaly 0,11 % na 436 korun za akcii. Činil se i management společnosti CETV. Na nákupy akcií členy managementu firmy z minulého týdne navázal tento týden viceprezident CETV Daniel Penn, který získal zdarma 10 tisíc akcií CETV. Tento týden ale mimo trh prodal i 4 700 akcií za kurz 4,15 USD. Aktuálně tak vlastní přes 172 tisíc akcií. Finanční ředitel společnosti David Sturgeon pak získal zdarma 5 tisíc akcií CETV, ale žádné neprodal. Nyní jich tak vlastní téměř 175 tisíc. Na pražské burze akcie společnosti uzavřely den ziskem 0,31 procenta na 97,50 Kč za akcii.

Domácí burzu táhl dolů především finanční sektor. Ztrácely akcie Komerční banky (-0,11 % na 924 Kč za akcii) i Erste Bank (-0,9 % na 847,70 Kč za akcii), které zaznamenaly už třetí ztrátovou seanci v řadě. Mínusem uzavřely den i akcie VIG. Ty odepsaly 0,31 % na 639,90 Kč za akcii a přidaly už třetí ztrátový den v řadě. K ziskům se dnes naopak vydaly z finančního sektoru v Praze jen akcie Moneta Money Bank (+0,25 % na 78,90 Kč za akcii), které testují hranici 80 Kč za akcii. Akcie banky prodloužily ziskovou sérii už na tři dny po sobě.

Ztráty finančního sektoru nepomohly vyrovnat ani zisky akcií O2, jenž přidaly 0,42 % na 286,10 Kč za akcii. V posledních dnech prochází akcie firmy volatilním obdobím. Telekomunikací se týká zpráva o mobilitě vydaná firmou Ericsson, která odhaduje, že regiony Severní Ameriky, Asie a Pacifiku překonají Evropu v zavádění technologie 5G. Podle odhadů by mělo být v síti 5G připojeno v roce 2022 více než 500 milionů uživatelů. Ziskový den připsala energetika ČEZ, ziskem 0,36 procenta na 451,60 Kč za akcii a překonaly hranici 450 Kč za kus. Firma vydala během obchodního dne zprávu o tom, že investice do dlouhodobého majetku přesáhly za 25 let existence firmy 807 miliard korun.