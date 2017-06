DOWER-D: Investování v postfaktické době!

Postfaktickou dobou rozumím dobu, ve které lidé dají víc na víru a emoce než na fakta. Rozhodující je lídr, guru nebo kouč, jeho názor a víra v něj. Fakta pozbývají smysl. Dvě a dvě už nejsou čtyři, ale třeba pět, říká to náš lídr a tomu přece věříme.



MARKETING



Postfaktickou dobu vytvořil marketing. Zvlášť účinný a silný je politický marketing. Jeho kořeny najdeme někde v padesátých létech minulého století a první pravidla politického marketingu formuloval jeden z jeho zakladatelů. Saul Alinský.



Nejsilnější zbraní k "sestřelení" politického konkurenta je výsměch. Nikdy nejděte za hranice myšlení vašich voličů a příznivců, neumí-li počítat více než do deseti, neříkejte jim, že vy umíte počítat do sta. Odvádějte pozornost a kdykoli je to možné jděte mimo odborné znalosti vašeho oponenta a kdykoli je to nutné mluvte o něčem jiném než na co jste byl tázáni. Tlačte hodně tvrdě, teprve pak vás budou lidé vnímat pozitivně, protože jste nebojácný hrdina. Udržujte tlak a nikdy nepolevujte. Zvolte si terč a jděte po lidech, nikdy ne po institucích.

Říkají vám něco tyto zásady? Pokud vám něco připomínají pak jste v obraze, pokud ne, pak jste terčem.



KDYŽ JDE O PENÍZE JDE O VÍC



Když jde o politiku nejde o nic, alespoň si to myslíme. Naopak, se zájmem sledujeme jak jeden politik sestřeluje druhého. Když jde o reklamu na spotřební zboží, jde o trochu víc, neradi naletíme, ale dá se to přežít, když jde ale o investování může jít o hodně a legrace musí jít stranou.



INVESTICE



Pokud jde ale o investice už nejde ani o víc, ale už jde o přímý střet s postfaktickou dobou, protože naše vlastní peníze vkládáme buď do našeho vlastního projektu nebo, a to je ještě vážnější, do cizích projektů. Nejběžnějšími formami, jsou akciové nebo dluhopisové účasti. To už musíme vážně z hrušky dolů - a rychle poznáme kdo je kdo.



Pohádkáři patřící do skupiny oněch různých koučů a gurů budou donekonečna nabízet horké a žhavé tipy, psát o grexitech, brexitech a dalších exitech, ke kterým zcela jistě dojde už příští týden. Vzpomínáte ještě na podobné zprávy o grexitu? Nebo už k němu přece jen nakonec došlo?



Lidé, kteří do investičních projektů vkládají své vlastní peníze aby jim generovaly nové peníze musí však myslet jinak. Jdou po faktech. Ne po víře a emocích. Vědí, že dvě a dvě jsou čtyři a vědí, že s vírou, že dvě a dvě je pět nevystačí. Ba co víc, slepá víra je nakonec ožebračí.



PONAUČENÍ



Myslíme-li to s investováním opravdu vážně buďme, navzdory době, faktičtí. Neposlouchejme co o svých plánech říká vedení Kofoly CS, ale hlídejme, jak koná. Totéž platí o Unipetrolu, Fortuně, Pegas Nonwovens a dalších. Buďme faktičtí!

DOWER-D