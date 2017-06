Jak naloží Fed s mamutí bilancí 4,5 biliónu USD?

Tématem dnešní obchodní seance by bezesporu mělo být večerní oznámení výsledku dvoudenního zasedání americké centrální banky. Fed by měl oznámit zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu, představit aktualizovanou prognózu a snad i promluvit k plánu na „vyfouknutí“ své mamutí bilance. Ta čítá 4,5 bilionu dolarů v dluhopisech a investoři budou zvědaví, jakým způsobem s nimi měnová autorita bude v nejbližších měsících nakládat. Na posledním zasedání se diskutovala možnost přestat maturující dluhopisy nahrazovat novými tranšemi, jak je prozatím zvykem. Samo o sobě by tedy šlo o další zpřísnění měnové politiky, které by se projevilo posunem výnosové křivky vzhůru (zejména na dlouhém konci). I proto se aktuálně spíše počítá, že si dá Fed od dalšího zvyšování pauzu. Současné užití obou diskutovaných nástrojů by totiž mohlo být až příliš přísné a zkomplikovat dosažení cílů instituce v rámci duálního mandátu (inflace + nezaměstnanost). Ostatně dynamika inflace v posledních měsících ochladla. Ještě před výsledkem zasedání z americké ekonomiky dorazí čísla o již zmiňované inflaci, a také o maloobchodních tržbách.



Jan Šumbera