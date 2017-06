Rozbřesk: ČNB si dál láme hlavu s realitním trhem…

Česká národní banka považuje české nemovitosti za mírně nadhodnocené, a i proto dál přitvrzuje v opatřeních, která mají ztížit přístup domácností k úvěrům. Zchladit “realitní horečku” v dohledné době ale nebude jednoduchý úkol - řada faktorů je jednoduše mimo kontrolu centrální banky.



České nemovitosti vypadají relativně draze při porovnání s průměrným příjmem obyvatel. Vývoj cen v posledním roce výrazně překonal dynamiku průměrné mzdy a poměr cen ke mzdám byl tak na konci roku 2016 zhruba 5 % nad dlouhodobým průměrem. Zajímavé je, že podobné varovné signály nejsou vidět při pohledu na poměr cen českých nemovitostí k nájmům - ten je naopak zhruba 6 % pod dlouhodobým průměrem. Vysvětlení je jednoduché - nájmy zrychlují především v posledních kvartálech podobně jako ceny nemovitostí. Proč? Jednoduše proto, že nabídka na trhu nestíhá uspokojit nikoliv čistě spekulativní, ale “přirozenou” poptávku po bydlení. Jedním z důvodů je výrazné zpomalení nové výstavby na řadě míst, především pak v Praze. Developeři v uplynulém roce zahájili v hlavním městě stavbu “pouze” 2800 nových bytů. Dosavadní demografické trendy přitom ukazují na pokračující roční přírůstky domácností v Praze tempem okolo 6000 za rok. Navíc nový fenomén Airbnb podle různých odhadů odsál z trhu s nájemním bydlením v Praze až 10 tisíc bytů. Nabídka v takovém prostředí poptávku jednoduše nestíhá a centrální banka na tom v dohledné době nic zásadního nezmění.



Navíc makro prudenční opatření nemohou udělat o moc víc, než že zhorší dostupnost úvěrů pro část především nižších příjmových skupin a zabrání jim zadlužit se při nákupu teoreticky nadhodnocených nemovitostí. Těžko při rostoucích nájmech a nízkých úrokových sazbách sníží atraktivitu investic do bydlení mezi těmi, co mají peněz dost a přemýšlí, kam s nimi. Bez výraznějšího růstu úrokových sazeb (ke kterému se ČNB nechystá) bude investiční poptávka dál sílit.



TRHY



CZK a dluhopisy

Komentáře Vladimíra Tomšíka z ČNB potvrzují, že ČNB zatím i díky silnější koruně aktivně nezvažuje růst úrokových sazeb. Česká měna přitom v tomto týdnu proplula dál a v tuto chvíli se pohybuje v pásmu 26,15-26,20 EUR/CZK.



I když věříme, že v nejbližších dnech může dobrá nálada na trhu vydržet a koruna se teoreticky může pokusit o posun ke 26,00 EUR/CZK, ve výhledu na zbytek roku zůstáváme opatrní. Trpělivost sázkařů na zisky koruny je doposud poměrně velká, ale v tuto chvíli jim stále hraje do karet velice příznivé globální klima (VIX na dostřel od historických minim). Dnes bude na českém trhu na programu aukce dluhopisů se splatností v roce 2022, 2028 a 2036 (celkový objem až 7 mld. CZK).



EURUSD + zahraniční FX

Mizivá volatilita na eurodolarovém páru svědčí o tom, že trh opravdu vyčkává na dnešní zasedání Fedu, které může být klíčové, a to nejen proto, že dojde k očekávanému zvýšení úroků o 25 bazických bodů. Důležité bude zejména to, jaké signály FOMC vyšle pro duhou polovinu roku, což může udělat jednak skrze novou makro prognózu a prostřednictvím tiskové konference J. Yellenové. Co se týká nové prognózy, tak trh nebude ani tak zajímat to, že odhady pro všechny makro proměnné budou sníženy, ale spíše očekávané trajektorie růstu úrokových sazeb ze strany členů FOMC. Zde se dá očekávat, že pro rok 2017 se rozšíří konsensus nad tím, že by Fed měl sazby zvednout ještě jednou. Nicméně je dost možné, že se lehce změní i trajektorie pro růst sazeb na roky 2018 a 2019. Zde nelze vyloučit pohyb oběma směry, přičemž samozřejmě, že jakákoliv změna směrem dolů by dolaru ublížila a naopak. Co se pak týká tiskové konference, tak pro trh bude nejzajímavější, jaký signál vyšle šéfka Fedu ohledně načasování snižování bilance centrální banky, což je další restriktivní instrument. Bylo by velké překvapení v jestřábím stylu (a to i pro nás), pokud by na tiskovce zazněly již konkrétní údaje, kdy a jakým tempem bude Fed “kvantitativní utahování” provádět.



Akcie

Akciové trhy v zámoří se den před zasedáním Fedu pohybovaly v zelených číslech. Největším tahounem byla automobilka Tesla Inc., která rostla o 4,7 % na cenu 375,95 USD. Index Dow Jones Industrial Average včera v pohodové náladě posunul hranici historických maxim o kus výše. DJ končil na 21328 bodech (+0,4 %). Standard and Poor´s 500 si vedl o málo lépe. Barometr také s podporou technologického sektoru rostl o 0,5 % na novou rekordní hodnotu 2440 bodů. Technologický Nasdaq Composite při své cestě za zotavením poskočil o 0,7 % na 6220 bodů.



Ropa

Cena ropy zůstala včera ukázněná a pohybovala se kolem 48,50 USD/barel. Trh nijak nepřekvapily informace z měsíční zprávy OPECu, které uvedly, že trh se dále vyvíjí žádoucím směrem (i přes růst produkce v Libyi a Nigérii), trh nijak nepřekvapily.



Dnešní den bude zajímavější. Kromě tradičních týdenních statistik o zásobách ropy a produktů v USA bude zveřejněna i měsíční zpráva z trhu od Mezinárodní energetické agentury (IEA, v 10 hodin) s výhledy na vývoj v příštím roce a pravděpodobně i s komentářem k nedávné dohodě OPECu. Z hlediska následujících měsíců patrně zpráva IEA potvrdí své předchozí odhady, které poukáží na vcelku významný deficit na globálním trhu s ropou (i když ten by měl do značné míry jít na vrub i sezónnosti).



Večer navíc zasedá Fed, což bude pro ceny ropy rovněž zajímavá událost.