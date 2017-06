Probíhá dobře maskovaná hospodářská revoluce

Akciové trhy jsou sice na historických maximech, ale z ekonomiky přicházejí další a další zprávy o tom, že se uzavírají obchody, příjmy stagnují, spotřebitelé jsou příliš zadluženi, upozorňuje Bloomberg. Pokud by tomu tak bylo, pak nás růžová budoucnost nečeká. Podle mého názoru se ale děje ještě něco, co vytváří enormní ekonomický posun. Slovo „revoluce“ se užívá až příliš často, ale pro současné změny je vhodné. Podívejme se na její hlavní složky, píše v komentáři agentury Barry Ritholtz.



Příjmy: V USA příjmy dlouhodobě stagnují, rostou jen u nejbohatší vrstvy společnosti. To se odráží na trhu s luxusním zbožím, uměním, na realitách, ale nákupní centra tímto vývojem trpí. Průměrný spotřebitel je v nákupech mnohem opatrnější a roste jeho citlivost na cenu. Ani během nakupování vánočních dárků už se nelze spoléhat na to, že spotřebitel bude nakupovat slepě bez ohledu na cenu.



Inflace a deflace: Na jednu stranu pozorujeme neustálý růst cen bydlení, vzdělání a ve zdravotní péči. Ceny spotřebitelského zboží od elektroniky až po technologie ale klesají. Produkty jako chytré mobilní telefony, Netlfix, datové služby a podobně navíc před deseti či dvaceti lety ve spotřebním koši vůbec nebyly. Stagnující příjmy, nové výdajové položky a rostoucí ceny v odvětvích, jako je zdravotní péče, vytvářejí velký tlak na maloobchodní nákupy spotřebitelů.





Čas: Lidé jsou dnes ve pod velkým tlakem, všude jsme pronásledování naším mobilním telefonem, naše práce nás dostihne všude. Je tak vítáno cokoliv, co nám může uspořit čas. Domácnosti se tak stále více snaží omezit časově náročné nákupy v supermarketech.Psychologie: Finanční krize byla pro spotřebitele traumatem, ale k tomu podle mého mínění nastal ještě jeden psychologický posun. Lidé dříve rádi nakupovali všechny možné věci, ale nyní se zdá, že tato záliba je pryč. Částečně to může být odrazem digitalizace, která nás například zbavuje potřeby velkých knihoven plných knih. To ale není zdaleka vše. Lidé se totiž posouvají od materialismu k zážitkům. Mnohem zajímavější se pro ně stávají dovolené, setkání s přáteli a podobně.Technologie: S ohledem na výše uvedené by bylo příliš jednoduché vinit ze všech problémů maloobchodu Amazon . Nelze ale popřít, že díky novým technologiím jsme dnes lépe informováni o cenách. Tradiční obchody už často slouží jen k tomu, aby se lidé na zboží mohli podívat a následně je koupit přes internet. Pokud nějaký obchod nemá konkurenceschopné ceny, je odsouzen k zániku.Všechny tyto faktory přispívají k úpadku retailového sektoru. Ukazují, že společnost prochází fundamentální změnou ve spotřebě. Revoluce je to příliš pomalá na to, abychom ji jasně vnímali, ale příliš rychlá na to, aby se s ní dokázal tradiční maloobchodní sektor vypořádat.