NB: Finanční sektor je nadále odolný, rizikem hypotéky

Odolnost finančního sektoru v ČR zůstává podle zjištění agentury ČTK stabilní a zachovává si vysokou odolnost vůči případným nepříznivým šokům. Zátěžové testy bank provedené Českou národní bankou potvrdily schopnost bank vypořádat se i s velmi silnou recesí a s růstem ztrát z poskytnutých úvěrů. Rizikem jsou ovšem hypotéky, proto ČNB rozšířila omezení ohledně poskytování hypoték. Vyplývá to ze Zprávy o finanční stabilitě 2015/2016, kterou dnes zveřejnila ČNB.



Systémová rizika pro další vývoj podle centrální banky zůstávají ve všech oblastech pouze potenciální. V případě hypoték již ale podle ČNB nejsou jen hypotetická. "Hlavním rizikem je pokračování roztáčení spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení," uvedla ČNB. Proto rozhodla o zvýšení rezervy na ochranu úvěrového trhu.





Zároveň centrální banka na základě zátěžových testů rozšířila loňské doporučení ohledně poskytování hypoték . Nově se bude vztahovat na všechny poskytovatele úvěrů , a současně i na další úvěry , které jsou klientovi poskytnuty poté, co získá hypoteční úvěr Naposledy ČNB zpřísnila podmínky od dubna. Klienti musí mít naspořeno alespoň deset procent vlastních peněz pro čerpání úvěru zajištěného nemovitostí . Tato hranice ale nebude povolena každému zájemci, protože banky musí současně dbát na to, aby 85 procent nově poskytnutých nových úvěrů na nemovitost mělo ukazatel LTV (poměr úvěru k hodnotě nemovitosti ) maximálně 80 procent. Naprostá většina nových hypoték tedy bude vyžadovat alespoň 20 procent vlastních prostředků klienta.Podle zprávy centrální banka navíc považuje nemovitosti na bydlení v ČR za mírně nadhodnocené a úvěrové standardy při poskytování hypotečních úvěrů za výrazně uvolněné."Pro zachování zdravého hypotečního trhu je nezbytné respektovat pravidlo, že žadatelé o úvěr na nákup bytu mají alespoň z části vlastní naspořené zdroje a disponují finanční rezervou pro splácení úvěru v případě poklesu příjmu nebo zvýšení úrokových sazeb," uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.Odolnost bankovního sektoru byla hodnocena za použití alternativních scénářů ekonomického vývoje. Základní scénář vychází z květnové prognózy ČNB a představuje vývoj, který ČNB považuje za nejpravděpodobnější. Nepříznivý scénář, jehož pravděpodobnost je velmi nízká, předpokládá silný propad ekonomické aktivity a růst nezaměstnanosti , což by se projevilo vyčerpáním finančních rezerv domácností a zapříčinilo výrazné zhoršení jejich schopnosti splácet úvěry Celkově ale testy prokázaly, že bankovní sektor disponuje vysokým kapitálovým polštářem. Ten by mu umožnil ustát výrazné negativní šoky a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost nad regulatorním minimem osmi procent i v případě nepříznivého scénáře.Prostřednictvím Zprávy o finanční stabilitě, která je vydávána jednou ročně, ČNB prezentuje výsledky svých analýz finanční stability. Cílem je identifikovat rizika pro finanční stabilitu České republiky pro nejbližší období na základě vývoje ekonomiky a finančního systému.

(Zdroj: ČTK)