Souhrn 12.6. - Evropu dostihl páteční výprodej technologií v USA, euro neudrželo růst k USD, ropa technicky posiluje, BCPP v lehkém poklesu kvůli Erste

Pražská burza při velmi slabé likviditě na úrovni 60% dlouhodobého průměru zahájila 24. týden lehkým poklesem.Evropské akciové trhy zahájily nový týden poklesem na svá 7týdenní minima. Hlavním motivem byla opožděná reakce a páteční propad technologií v USA, který přišel v souvislosti s varováním jednoho z vlivných bankovních hráčů.Nedařilo se také akciím bank.Investoři vyhlížejí blížící se letní okurkovou sezónu a také další růst dolarových sazeb, který by mohl přijít v polovině týdne.US trhy vstupují do nového týdne lehce negativně. Analytici Deutsche Bank varovali před možností výraznější korekce US trhů. Trh vyhlíží zmíněné rozhodnutí Fedu o sazbách. Investoři pokračují v tlaku na technologické lídry. Euro v průběhu dne neudrželo posílení vůči dolaru Koruna se spustila krátce k 26,15 vůči euru , aby se po většinu dne pohybovala těsně nad hranicí 26,2 za evropskou měnu. Ropa po váhavém dopoledni začala posilovat. Podle komentářů jde zřejmě především o technickou reakci na fakt, že ceny jsou blízko úrovní před loňským listopadem, kdy se dohodl OPEC spolu s některými nečleny na snížení produkce. Podle některých analytiků hranice 45 USD v případě americké WTI bude fungovat jako silnější linie podpory. Brent od květnového prodloužení regulace ztratil již kolem 9%. BCPP zahájila nový týden lehce v červeném. Prodejní tlak nebyl tak výrazný jako v zahraničí a byl téměř výhradně výsledkem korekce na akciích Erste . Ostatní tituly z hlavní pětky stagnovaly nebo mírně rostly.Výrazněji se dařilo akciím O2 nehledě na začátek konce omezování datového roamingu v rámci EU.Nedařilo se také Pegasu , který postupně vyklesává ze závratných výšin dosažených před několika dny.