Operátoři se snaží obejít konec roamingu! Na tohle si dejte pozor

Už brzy budeme po celé Evropské unii volat za domácí ceny. V polovině června začne platit nařízení, které zruší roamingové poplatky. Celá věc je ale složitější, přirážky totiž úplně nezmizí.

Operátoři se teď v normě snaží najít skulinky, aby mohli zákazníkům příplatky účtovat dál. "Pravidla jsou nastavena poměrně precizně a neumožňují příliš mnoho právnické kreativity českých operátorů," uvedl pro TN.cz mluvčí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Martin Drtina.

I přesto se ale objevily pokusy nařízení obejít. Několik operátorů požádalo o výjimku, aby pro ně konec roamingu neplatil. To pravidla umožňují, avšak pouze v případě, že by operátorovi hrozil bankrot. Většinu poskytovatelů ale regulace roamingu nezruinuje.

Operátoři navíc nemají žádnou povinnost roaming poskytovat. Třeba Vodafone proto zrušil možnost roamingu u čistě datových tarifů, na kterých by prodělal nejvíc. Jakmile tedy s takovým tarifem vyjedete do zahraničí, SIM karta se nepřihlásí do sítě a "surfovat" prostě nebudete.

T-Mobile zase zkusil peníze, o které kvůli zrušení roamingu přijde, "nahnat" jinde. Podle portálu MobilMania.cz chtěl vydělat na firmách, které mají tradičně výhodnější smlouvy než jednotlivci. T-Mobile dal firmám na výběr, jestli si nechají bonusy, které si při podpisu smlouvy vyjednaly, nebo budou chtít zrušit roamingové poplatky.

Těmi bonusy, o které by firmy přišly, jsou buď vysoké slevy na paušál, nebo hardwarová výhoda - tedy např. každoroční "přísun" nových telefonů. Portál uvádí také reálný příklad. Od čtenáře obdrželi smlouvu, kterou jeho firma uzavřela s T-Mobilem na 3630 korun. Paušál ale dostane se slevou 89 %, bude tedy platit jen 399 korun měsíčně. Kdyby si teď ale vybral roaming za domácí ceny, platil by devětkrát víc!

ČTÚ už se několika podněty, které ukazují "nevhodnou reakci" operátorů, zabývá. Konrétnější ale úřad být nechtěl. "Průběžně vyhodnocujeme postup všech operátorů. Ukáže-li se, že je v nesouladu se zákonem, jsou tu nástroje, jak dosáhnout nápravy," sdělil stručně jeho mluvčí.

Zatím nejmazaněji na to šel slovenský operátor Orange. Ten se rozhodl snížit základní objem dat na směšných 100 Mb. Součástí tarifu jsou ale "bonusy", které dosahují až 6 GB. Mobilní data do tohoto limitu však bude možné používat jen na Slovensku.

Tento postup naprosto šokoval slovenská média i veřejnost, po nátlaku Orange do nabídky vrátil dva stávající tarify Flex a Max. Zároveň ale nabízí i ty nové, kterými už se zabývá Slovenský telekomunikační úřad i Evropská komise.

"Už z toho lze usuzovat, že takový protispotřebitelský krok je přinejmenším problematický a teprve dny příští ukáží, zda nesnese ještě přísnějšího hodnocení," doplnil mluvčí ČTÚ Drtina.

Výhoda operátorů teď podle odborníků spočívá v tom, že si mohli dokument pečlivě prostudovat a s nějakými "fígly" přijít. A než na jejich nekalé praktiky zareaguje Evropská unie nebo Komise, bude to trvat několik měsíců-