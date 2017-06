Soláry v USA v 1Q přidaly 2 MW instalovaného výkonu

Podle čtvrtletníku U.S. Solar Market Insight Report vypracovaného agenturami GTM Researsch a SEIA v USA v prvním kvartále letošního roku přibyly nové solární zdroje v celkovém rozsahu 2,044 MW instalovaného výkonu. Celkově se tak instalovaný výkon zvýšil již na 44,7 GW, což stačí na pokrytí potřeb cca 8 miliónu amerických domácností.Jednotkové náklady poklesly poprvé v historii pod 1 USD za 1 Watt.Nad hranicí 2 MW se statistika pohybuje již 6. čtvrtletí v řadě. Odhaduje se, že během následujících 5 let by se mohla celková kapacita navýšit až trojnásobně. Podle odhadů SEIA solární zdroje produkují 17krát rychleji nová místa, než je průměr celé ekonomiky