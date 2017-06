Britské volby: Mayová nemá jisté křeslo premiérky

Britové dnes rozhodují o složení parlamentu v předčasných volbách, které mohou mít zásadní vliv na Velkou Británii i podobu budoucích vztahů země s Evropskou unií. Průzkumy předpovídají vítězství konzervativců premiérky Theresy Mayové, klíčovou otázkou však bude, zda se jí podaří sestavit silnou většinovou vládu. Hlasuje se od 07:00 místního času (08:00 SELČ) a volební místnosti se uzavřou ve 22:00 místního času (hodinu před půlnocí SELČ). Ihned poté se očekávají první odhady výsledků.

Mayová vypsala volby ve snaze posílit svou parlamentní většinu 330 hlasů z 650 a tím i mandát k vyjednávání o brexitu. Poslední průzkumy však ukazují, že ztratila značnou část náskoku, který měla na začátku kampaně, a není jisté, zda vůbec získá nadpoloviční většinu. Experti se shodují, že v případě nepřesvědčivého vítězství by mohl Mayovou v premiérském křesle nahradit některý z jejích stranických kolegů.



Mayová stejně jako šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn do posledních středečních hodin přesvědčovali na mítincích v klíčových regionech nerozhodnuté voliče. Zatímco premiérka slíbila vyjednání tvrdého brexitu spojeného s omezením počtu imigrantů v zemi, Corbyn chce především investovat do zdravotnictví a sociální péče. Volby se konají pět dní po teroristickém útoku v Londýně, kvůli němuž byly na londýnských mostech instalovány bezpečnostní bariéry a v ulicích hlídkuje zvýšené množství policistů.





Náskok konzervativců britské premiérky Theresy Mayové před opozičními labouristy činí v den předčasných parlamentních voleb jeden procentní bod. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který společnost Survation vypracovala v úterý a ve středu, tedy po víkendovém teroristickém útoku v Londýně, napsala agentura Reuters. Konzervativcům vyslovilo podporu 41,3 procenta respondentů, labouristům pak 40,4 procenta oslovených. V úterý společnost Survation zveřejnila průzkum s obdobným výsledkem 41,5 procenta ku 40,4 procenta ve prospěch konzervativců, tato sondáž ale vznikla ještě před sobotním atentátem islámských radikálů v britské metropoli.Poslední průzkumy veřejného mínění v Británii, které byly zveřejněny ve středu, ukazují na vítězství premiérky Mayové. Rozptyl ve výsledcích je ale tak velký, že není jasné, zda vládní strana udrží většinu v parlamentu. Například institut YouGov, který se zaměřil na výsledky v jednotlivých volebních obvodech, konzervativcům v 650členné Dolní sněmovně připisuje 302 křesel.