Čína hodlá zvýšit nákupy US Treasuries

Podle agenturních zpráv odvolávajících se na "blízké zdroje" hodlá Čína zvýšit svůj zájem o americké Treasuries, jak se říká tamním státním dluhopisům, pokud bude pokračovat příznivý ekonomický vývoj a čínský juan bude i nadále stabilní. V takovém případě budou US dluhopisy atraktivnější oproti jiným aktivům.Výnosy amerických dluhopisů v poslední době klesají a jsou již nejníže od loňského listopadu.Čínská měna vůči dolaru od začátku roku posílila o cca 2%. V roce 2016 však ztrácela kolem 6,5%, což byl nejhorší výsledek za posledních 20 let. Objem Treasuries v loňském roce klesal ruku v ruce se snahou tamní centrální banky stabilizovat svou měnu. Celkový pokles držených Treasuries byl nejvyšší od roku 2000.V březnu tohoto roku Čína po delší době navýšila objem držených US dluhopisů o 27,9 mld. na 1,09 biliónu. Čína koupila také belgické vládní dluhopisy za 3,7 mld. USD