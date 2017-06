Rozbřesk: Strach z předčasných voleb živí napětí na italských trzích

Ve stínu britské politiky opět pomalu přituhuje i na italské politické scéně. Tři největší politické strany se dohodly na reformě volebního systému pro dolní komoru parlamentu. Má jít o čistě proporční systém, kde bude hranice pro vstup stanovena na 5 procentech. Dnes jde zákon do parlamentu. Dohoda na volebním zákoně přitom byla jednou z podmínek, které si stanovil prezident Sergio Mattarella pro vypsání předčasných voleb. Italské trhy však z takového scénáře zjevně dvakrát nadšené nejsou - rozpětí mezi italskými a německými desetiletými dluhopisy se vyšplhalo do blízkosti 2 procentních bodů. Proč?



Předčasné volby by totiž pravděpodobně připadly na podzimní období, kdy se každoročně velice složitě jedná o rozpočtu. I proto se zatím prakticky nikdy nekonaly volby v Itálii přímo na podzim. V tomto roce bude navíc nutné dohodnout výjimky z automatických legislativních brzd, které by jinak samy vyvolaly zvýšení DPH a spotřebních daní. I proto prezident Mattarella může dál prosazovat konání voleb v řádném termínu na jaře 2018.



Druhým důvodem tržních obav je bezesporu strach z výsledku voleb. I když demokratická strana Mattea Renziho lehce posílila, podpora “populistického” Hnutí pěti hvězd zůstává prakticky identická. Při nově schváleném 5 procentním stropu pro vstup do dolní sněmovny by přitom Hnutí pěti hvězd dohromady s Ligou severu mohlo teoreticky dosáhnout absolutní většiny v dolní komoře. I kdyby se tak nestalo, riziko vzniku nefunkčního zablokovaného parlamentu neschopného řešit italské problémy je vysoké. Z toho mají trhy logicky strach a je jen otázkou času, zda napětí vzroste již na podzim nebo až na jaře 2018. Dobrou zprávou pro Evropu je, že zatím je italské politické napětí uzavřeno na Apeninském poloostrově. Jih eurozóny včetně Španělska zatím hlásí na trzích klid a podobně odolně zatím vypadá i euro.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna si v post-intervenčním obchodování sáhla na doposud nejsilnější hodnoty a načas se dostala pod 26,30 EUR/CZK. Zdá se, že současné globální podmínky – nízká averze k riziku – koruně přejí. Super-nízké úrovně globálního strachu (index VIX je stále na dostřel historických minim) v kombinaci s dobrými výkony sousedního zlotého udržují sázkaře na silnější korunu v dobré pohodě. Ti tak zdá se nijak nespěchají s uzavíráním dlouhých korunových pozic.



Zahraniční forex

Eurodolar zpočátku držel pozice, kam vyrostl po slabých pátečních číslech z USA. Během dne však začal svůj růst korigovat. Libra proti dolaru roste, když ji nijak zvlášť nepoškodily teroristické útoky a hlavní pozornost dál míří k volbám.



Eurodolar vyčkává na důležité zasedání, přičemž ve čtvrtek (kdy ECB bude zasedat) si trh musí dát pozor i na plánované vystoupení odvolaného šéfa FBI Jamese Comeye v Kongresu, které potenciálně může dále komplikovat pozici amerického prezidenta Trumpa (a tím šance na fiskální expanzi v USA).



Libru mezitím stále trápí předvolební nejistota, neboť další průzkumy ukázaly, že se preference konzervativců a labouristů vyrovnávají.



Akcie

Hlavní americké trhy včera předvedly pohyb stranou a při neaktivitě evropských trhů zavřely na červené nule. Velice dobře se včera vedlo společnosti Nvidia, která vytvořila nový historický vrchol a zavřela na hodnotě 148,01 USD (+3,04 %). Obdobně se dařilo společnosti AMD, která přidala 3,12 %. Pozitivní vývoj panoval také na akciích Tesly, kterým se podařilo zavřít na hodnotě 347,32 USD. Naopak se nedařilo akciím Snap Inc., které odevzdaly 4,17 %.



Ropa

Ropě obavy z diplomatické roztržky v Perském zálivu moc dlouho nevydržely a cena Brentu se vrátila zpět pod 50 USD/barel. Situace sice i nadále zůstává nepřehledná, ale rizika pro ceny ropy podle nás zůstávají omezená (v obou směrech). Otevřené rozpory sice asi mají vliv na atmosféru v rámci OPECu, ale do dalšího zasedání je relativně daleko (mělo by se konat na konci listopadu) a příspěvek Kataru k omezení produkce je vzhledem k celkově spíše nižší produkci ropy minimální.