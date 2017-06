Vyplatí se střídat pojišťovny?

Jednodušše odpovědět nelze, protože to záleží na okolnostech. Jako většinou.

Začněme autopojištěním. Jste-li delší dobu u jedné pojišťovny a jezdíte-li bez nehod, skoro jistě změnou pojištění ušetříte. Dobrého řidiče chce každá pojišťovna, a tedy téměř vždy naleznete na trhu nějakou nabídku, která bude levnější. Za každý rok bez nehody dostanete slevu cca 5% ze základní ceny, maximální sleva je až 60% za více než deset let jízdy bez Vámi zaviněné bouračky.

U novějších pojistek záleží mimo jiné na tom, jak a kde jste si ji sjednali. Jestliže jste koupili pojistku spolu s novým autem nebo při koupi ojetého auta v autobazaru, je pravděpodobné, že s trochou snahy najdete levnější pojištění. Pak už záleží jen na Vás, jakou pojistku si vyberete a jaká úspora je pro Vás dostatečnou motivací pro změnu pojišťovny.

Dnes je velkou výhodou, že pro zjišťování aktuálních cen pojištění na trhu nemusíte nikam chodit. Máte-li mobilní telefon s přístupem na internet nebo počítač, celá akce vám zabere několik málo minut. Zadáte několik údajů a obratem uvidíte přehled nabídek od většiny pojišťoven na trhu. Pojistku je možné sjednat přes internet zcela bez papírů, zelenou kartu dostanete domů poštou. Takže máte-li pocit, že je cena na vaší pojistce vyšší než by měla být, nápravu můžete sjednat ihned.

Jak je to s pojištěním domácnosti? Tady je to jednodušší. Máte-li pojištění domácnosti nebo nemovitosti více než několik let, téměř jistě při změně pojišťovny ušetříte nebo dostanete za stejné peníze lepší krytí. Důvodem je, že ceny pojištění domova v posledních letech spíše klesaly a pojišťovny přicházejí s novými, výrazně lepšími produkty.

TIP: nabídky pojišťoven si můžete srovnat mezi sebou na pár kliků online



Takže můžete dostat za stejnou cenu vyšší pojistné limity, pojištění dodatečných rizik, například posprejování fasády nebo rozbití oken, nebo dostanete v ceně pojištění domova i pojištění odpovědnosti za škodu pro vás i členy rodiny. Nebo prostě jenom ušetříte.